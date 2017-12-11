Конверт для Windows

Конверт 2.1.0.7

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Конверт 2.1.0.7Описание   Скачать Конверт 2.1.0.7СКАЧАТЬ (4,73 Мб) Скриншоты Конверт 2.1.0.7Скриншоты (1)   Статистика Конверт 2.1.0.7Статистика   Отзывы о Конверт 2.1.0.7Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Конверт - программа, которая предназначена для хранения и печати адресов на конвертах. Редактор полей конвертов выполнен на официально бесплатном программном обеспечении FreeReport. Хранилище данных выполнено на бесплатном "движке" BDE, дистрибутив которой входит в комплект программы.

Приложение позволяет печатать два предустановленных типоразмера конвертов, которые в свою очередь можно редактировать под свои нужды, а также выполнять экспорт и импорт списка адресов.

Скриншоты Конверт:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБухгалтерия - Ведение дел
ТОП-сегодня раздела "Бухгалтерия"
 

ЕГАИС 1.0

ЕГАИС - программа для работы с единой государственной автоматизированной информационной системой. С ее помощью вы можете проверять наличие входящих накладных в ЕГАИС

Настройка FPrint 1.0

Настройка FPrint- бесплатная программа настройки внешнего вида кассового чека на ККМ FPrint. С ее помощью вы можете настроить печать заголовка и подвала чека,

Касса фирмы 1.0

Касса фирмы - программа предназначена для оформления и автоматического заполнения кассовой книги, приходных и расходных ордеров, ведения кассовой документации и

АРТ: Магазин 2.43

АРТ: Магазин - автоматизация розничной торговли. Является мощной и функциональной программой для ведения полного учета розничной торговли штучным товаром

Кадры Плюс 7.0.5.1

Кадры Плюс - мощное профессиональное приложение для автоматизации работы отдела кадров любой организации, которая позволяет с легкостью создавать любые приказы,

Adminsoft Accounts 4.154

Adminsoft Accounts - многофункциональный инструмент для ведения бухгалтерского учета. Позволяет управлять всеми данными, информацией о клиентах и поставщиках,

скачать Adguard

Отзывы о программе Конверт

Admin

Отзывов о программе Конверт 2.1.0.7 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 