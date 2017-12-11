Конверт - программа, которая предназначена для хранения и печати адресов на конвертах. Редактор полей конвертов выполнен на официально бесплатном программном обеспечении FreeReport. Хранилище данных выполнено на бесплатном "движке" BDE, дистрибутив которой входит в комплект программы.

Приложение позволяет печатать два предустановленных типоразмера конвертов, которые в свою очередь можно редактировать под свои нужды, а также выполнять экспорт и импорт списка адресов.