Folder Sizer - программа служит для исследования занятого места на дисках компьютера. Во время проверки диска выполняется вычисление количества файлов в каждом каталоге, их размеры а также размеры всех подкаталогов.

Результат исследования каталогов предоставляется в виде дерева со всеми подкаталогами, а так же в виде круговой диаграммы. Вычисление каждого из каталогов выполняется за один общий проход, что делает последующий просмотр каталогов очень быстрым.

Размер занятого места может отображаться как в мегабайтах, так и в процентах. Предусмотрены также печать и экспорт в различные форматы изображений.