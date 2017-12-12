Folder Sizer для Windows

Folder Sizer 1.0.0.8

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Описание Folder Sizer 1.0.0.8Описание   Скачать Folder Sizer 1.0.0.8СКАЧАТЬ (792 Кб) Скриншоты Folder Sizer 1.0.0.8Скриншоты (1)   Статистика Folder Sizer 1.0.0.8Статистика   Отзывы о Folder Sizer 1.0.0.8Отзывы (0)  
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Folder Sizer - программа служит для исследования занятого места на дисках компьютера. Во время проверки диска выполняется вычисление количества файлов в каждом каталоге, их размеры а также размеры всех подкаталогов.

Результат исследования каталогов предоставляется в виде дерева со всеми подкаталогами, а так же в виде круговой диаграммы. Вычисление каждого из каталогов выполняется за один общий проход, что делает последующий просмотр каталогов очень быстрым.

Размер занятого места может отображаться как в мегабайтах, так и в процентах. Предусмотрены также печать и экспорт в различные форматы изображений.

Скриншоты Folder Sizer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыПоиск файлов
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