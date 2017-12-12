WizTree 3.17
WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске
CTSFaceFinder 2.1.0
CTSFaceFinder - бесплатная и простая в использовании программа, которая позволяет распознавать лица на фотографиях, и является незаменимым инструментом при поиске в
Soft4Boost Dup File Finder 6.9.1.757
Soft4Boost Dup File Finder - простая, бесплатная утилита, которая помогает найти и удалить ненужные дубликаты файлов на компьютере
Everything 1.4.1.877
Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы,
NetLook 2.3
NetLook предназначен для сканирования компьютеров локальной сети, навигации по их общим ресурсам и обмена сетевыми сообщениями
FastCopy 3.40
FastCopy - небольшая, но весьма удобная утилита от японских разработчиков, которая пригодится для быстрого копирования и удаления файлов