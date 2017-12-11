Acronis Backup для Windows

Acronis Backup 12.5

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Описание Acronis Backup 12.5Описание   Скачать Acronis Backup 12.5СКАЧАТЬ (1396,13 Мб) Скриншоты Acronis Backup 12.5Скриншоты (7)   Статистика Acronis Backup 12.5Статистика   Отзывы о Acronis Backup 12.5Отзывы (0)  
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Acronis Backup - надежный и безопасный инструмент для резервного копирования, который помимо всего прочего обеспечивает защиту данных вне зависимости от их расположения: в облаке, в физических и виртуальных средах, а также на мобильных устройствах с поддержкой 15 платформ, включая Microsoft, Amazon, Android, Apple, Linux и VMWare vSphere.

Приложение позволяет осуществлять восстановление как отдельных файлов, сообщений электронной почты или баз данных, так и полное восстановление системы, которое обеспечивается фирменными технологиями Active Restore, Instant Restore и vmFlashBack. Также присутствует возможность аварийного восстановления в облако или отправкой данных на носителе, имеются инструменты для миграции данных, приложений и систем между платформами.

Основные возможности:

  • Резервное копирование всей системы, файлов и данных, с возможностью хранения копий в различных местоположениях, в том числе на локальных дисках, в сетевых хранилищах и в облаке.
  • Наличие фирменной технологии защиты данных и систем от атак программ-вымогателей Acronis Active Protection.
  • Наличие Acronis Notary, которая использует технологию Blockchain для подтверждения целостности файла и отсутствия изменений в нем с момента резервного копирования.
  • Миграция между разными гипервизорами, облаками и физическими машинами (P2V, V2V, V2P и P2P).
  • Шифрования резервных копий и метаданных по стандартам ГОСТ Р 34.12-2015, AES-256.
  • Резервное копирование и восстановления виртуальных машин и хостов на любом из шести поддерживаемых гипервизоров.
  • Широкий набор возможностей для защиты инфраструктуры и приложений Microsoft, включая Microsoft Exchange, Office365, SharePoint, Active Directory, Windows Server, Windows PC, Hyper-V, Azure.
  • Снижение целевого времени восстановления (RTO), благодаря использованию технологии Acronis Instant Restore. Позволяет запускать резервные копии любой физической или виртуальной системы Windows или Linux в виде виртуальной машины VMware или Hyper-V.
  • Моментальные снимки хранилища SAN.
  • Удаленное восстановление исходного состояния системы.
  • Поддержка любых локальных и сетевых дисковых хранилищ без установки сервера с носителями и резервными копиями.
  • Настраиваемые панели мониторинга, на которых можно просматривать статистику по всей инфраструктуре.
  • Регулярные настраиваемые отчеты и многое другое.
Скриншоты Acronis Backup:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 2 600 руб. в год
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыРезервное копирование
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