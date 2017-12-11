Acronis Backup - надежный и безопасный инструмент для резервного копирования, который помимо всего прочего обеспечивает защиту данных вне зависимости от их расположения: в облаке, в физических и виртуальных средах, а также на мобильных устройствах с поддержкой 15 платформ, включая Microsoft, Amazon, Android, Apple, Linux и VMWare vSphere.

Приложение позволяет осуществлять восстановление как отдельных файлов, сообщений электронной почты или баз данных, так и полное восстановление системы, которое обеспечивается фирменными технологиями Active Restore, Instant Restore и vmFlashBack. Также присутствует возможность аварийного восстановления в облако или отправкой данных на носителе, имеются инструменты для миграции данных, приложений и систем между платформами.

Основные возможности: