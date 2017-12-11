Acronis Backup - надежный и безопасный инструмент для резервного копирования, который помимо всего прочего обеспечивает защиту данных вне зависимости от их расположения: в облаке, в физических и виртуальных средах, а также на мобильных устройствах с поддержкой 15 платформ, включая Microsoft, Amazon, Android, Apple, Linux и VMWare vSphere.
Приложение позволяет осуществлять восстановление как отдельных файлов, сообщений электронной почты или баз данных, так и полное восстановление системы, которое обеспечивается фирменными технологиями Active Restore, Instant Restore и vmFlashBack. Также присутствует возможность аварийного восстановления в облако или отправкой данных на носителе, имеются инструменты для миграции данных, приложений и систем между платформами.
Основные возможности:
Резервное копирование всей системы, файлов и данных, с возможностью хранения копий в различных местоположениях, в том числе на локальных дисках, в сетевых хранилищах и в облаке.
Наличие фирменной технологии защиты данных и систем от атак программ-вымогателей Acronis Active Protection.
Наличие Acronis Notary, которая использует технологию Blockchain для подтверждения целостности файла и отсутствия изменений в нем с момента резервного копирования.
Миграция между разными гипервизорами, облаками и физическими машинами (P2V, V2V, V2P и P2P).
Шифрования резервных копий и метаданных по стандартам ГОСТ Р 34.12-2015, AES-256.
Резервное копирование и восстановления виртуальных машин и хостов на любом из шести поддерживаемых гипервизоров.
Широкий набор возможностей для защиты инфраструктуры и приложений Microsoft, включая Microsoft Exchange, Office365, SharePoint, Active Directory, Windows Server, Windows PC, Hyper-V, Azure.
Снижение целевого времени восстановления (RTO), благодаря использованию технологии Acronis Instant Restore. Позволяет запускать резервные копии любой физической или виртуальной системы Windows или Linux в виде виртуальной машины VMware или Hyper-V.
Моментальные снимки хранилища SAN.
Удаленное восстановление исходного состояния системы.
Поддержка любых локальных и сетевых дисковых хранилищ без установки сервера с носителями и резервными копиями.
Настраиваемые панели мониторинга, на которых можно просматривать статистику по всей инфраструктуре.