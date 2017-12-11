Учим jQuery для Android

Учим jQuery 1.1.1 для Android

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Описание Учим jQuery 1.1.1 для AndroidОписание   Скачать Учим jQuery 1.1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (5,26 Мб) Скриншоты Учим jQuery 1.1.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Учим jQuery 1.1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Учим jQuery 1.1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Learn Java - бесплатное мобильное приложение для Android, предлагающее пользователю пройти обучающий интерактивный курс, который является полным руководством по jQuery.

Кроме изучения уроков и выполнения заданий, присутствует возможность общаться с другими пользователями и соревноваться с друзьями в успеваемости. По окончанию курса, пользователь получает сертификат об окончании в качестве награды за труды.

Приложение охватывают следующие темы:

  • Атрибуты
  • Работа с Контентом и CSS
  • Модель DOM
  • События
  • Эффекты
  • Анимация и др.
Скриншоты Учим jQuery:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Программирование
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