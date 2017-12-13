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Слова из слова 4 для Android

Слова из слова 4 1.0.0 для Android

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Описание Слова из слова 4 1.0.0 для AndroidОписание   Скачать Слова из слова 4 1.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (3,94 Мб) Скриншоты Слова из слова 4 1.0.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Слова из слова 4 1.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Слова из слова 4 1.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Слова из слова 4 - составляйте слова из букв заданного на уровне слова. Слова могут быть существительными любого рода в единственном числе. Чтобы открыть следующий уровень, необходимо угадать 70% слов текущего уровня. За угаданные слова начисляются баллы, в количестве равном количеству букв в угаданном слове. Ведется подсчет баллов по каждому уровню, а также общий счет.

Если тапнуть на одном из угаданных слов, откроется окно со значением слова. Там же можно найти значение слова в WEB. Вы можете получить подсказку, для этого нужно тапнуть на любом неугаданном слове. За подсказку снимаются двойные баллы.

Что нового в Слова из слова 4 1.0.0 для Android?

225 уровней
Скриншоты Слова из слова 4:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыГоловоломки - Логические
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