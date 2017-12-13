Слово за слово 3.8.5.1 для Android
Слово за слово – головоломка, в которой придется составлять слова из предложенных букв. У вас есть две минуты, в течение которых вы должны найти больше слов, чем ваш
Слова из слова 1.3.1 для Android
Составляйте слова из букв заданного на уровне слова в этой увлекательной головоломке для Android-устройств. За угаданные слова начисляются баллы, равные количеству
Gardenscapes - New Acres 1.9.0 для Android
Gardenscapes - New Acres - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой игроку предстоит восстановить заброшенный парк и вернуть ему
Sudoku Free 1.471 для Android
Sudoku Free – скоротайте время за разгадыванием головоломок судоку. Среди достоинств приложения можно выделить удобный интерфейс, советы и подсказки для начинающих
Все Сканворды 1.2.6j для Android
Все Сканворды – весь мир развлекательной литературы на вашем устройстве. Какуро, Кроссворды, Сканворды, Кейворды, Судоку и многое другое, что вы любите разгадывать в
Best Fiends 5.0.5 для Android
Best Fiends – помогите маленьким букашкам справиться с последствиями космической катастрофы. После падения метеорита слизни подались в криминал и начали заниматься