Вормикс 2.5.8 для Android
Вормикс – Android-версия популярной пошаговой тактической игры Worms, в которой участвуют боевые червяки. Играйте с ИИ или другими игроками PVP, используйте
Тайны океана 1.2.0.2 для Android
Тайны океана — отличная реализация старой советской игры "Тайны океана" для Android, в которой необходимо помочь водолазам поднять подводные сокровища со дна океана,
Мышь на экране для кота 12.0 для Android
Мышь на экране для кота - отличное развлечение не только для домашних питомцев, но и для их владельцев. Заведите мышь в своем смартфоне! В настройках можно выбирать
Последний Блокпост 2.1.8 для Android
Последний Блокпост – враги вломились на ваши земли и сокрушили всех союзников. Вы последняя надежда и защитник родины, способный остановить орды нечисти. Защищайте
Hungry Shark World 2.5.0 для Android
Hungry Shark World – приключения голодной акулы продолжаются. Старайтесь держаться как можно дольше, питаясь различной морской живностью и беспечными отдыхающими.
Убийца Муравьев 9.14 для Android
Убийца Муравьев – уничтожайте надоедливых насекомых, ползущих по вашему экрану. Муравьи, мухи и мокрицы должны быть раздавлены, тогда как пчел лучше не трогать.