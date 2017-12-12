Rider для Android

Rider 1.2.1 для Android

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Описание Rider 1.2.1 для AndroidОписание   Скачать Rider 1.2.1 для AndroidСКАЧАТЬ (72,05 Мб) Скриншоты Rider 1.2.1 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика Rider 1.2.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Rider 1.2.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Rider – бесконечный мир гонок приглашает к необычным поездкам по виртуальному футуристическому миру.

Для перехода на новые уровни необходимо выполнять задания. Сначала они будут довольно простыми (проехать определенное расстояние, выполнить некоторые трюки), потом они будут значительно усложняться. Всего вы должны выполнить 100 заданий и пройти 32 уровня.

Транспортные средства можно менять – они будут доступны после выполнения заданий или за реальные деньги. Всего присутствует более 40 мотоциклов с 4 секретными моделями.

Цветовая гамма уровней может изменяться. Для этого разработчик предусмотрел 10 уникальных тем, которые откроются по мере прохождения игры. 

Скриншоты Rider:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыАркады и 2D - Гонки
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