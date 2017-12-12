Программы для Android » Видео » Плееры » XPlayer 1.3.5.4 для Android
XPlayer для Android

XPlayer 1.3.5.4 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание XPlayer 1.3.5.4 для AndroidОписание   Скачать XPlayer 1.3.5.4 для AndroidСКАЧАТЬ (10,01 Мб) Скриншоты XPlayer 1.3.5.4 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика XPlayer 1.3.5.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о XPlayer 1.3.5.4 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

XPlayer — профессиональный инструмент для воспроизведения видео, который поддерживает все форматы видео и воспроизводит с высокой четкостью видеофайлы в формате 5K/Ultra HD. Кроме этого видеоплеер также защищает ваши личные видеофайлы от удаления или просмотра, если вашим устройством пользуются другие люди.

Основные возможности:

  • Поддержка всех форматов видео, в том числе MKV, MP4, M4V, AVI, MOV, 3GP, FLV, WMV, RMVB, TS и т. д.
  • Ultra HD-видеоплеер, поддержка формата 4K.
  • Аппаратное ускорение.
  • Безопасное хранение видеороликов в личной папке.
  • Поддержка субтитров и пр.
  • Синхронизация субтитров и аудио.
  • Автоматическое распознавание всех видеофайлов на вашем устройстве и SD-карте.
  • Удобное управление и публикация видео.
  • Удобное управление громкостью звука, яркостью и ходом воспроизведения.
  • Множество режимов воспроизведения: автоповорот, соотношение сторон, блокировка экрана и т. д.
  • HD-видеоплеер для планшетов и телефонов на базе Android.
Скриншоты XPlayer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
ТОП-сегодня раздела "Плееры"
 

MX Player 1.9.10 для Android

MX Player – популярнейший видео-плеер для Android-устройств. В программе присутствует возможность выбирать аудио-дорожки и показывать субтитры (параметры шрифта,

Бизон ТВ 1.0.440 для Android

Бизон ТВ – онлайн-телевидение с эфирными и кабельными телеканалами в отличном качестве. Часть каналов находится в открытом доступе, а остальные доступны в

Peers.TV 6.14.6 для Android

Peers.TV – приложение с онлайн-телевидением и IPTV-плеером покажет или запишет любимые передачи, фильмы и сериалы. Смотрите телепрограмму существующих каналов и

SopCast 1.3.2 для Android

SopCast – позволяет смотреть телеканалы P2P-сети в режиме онлайн. Кроме этого, программа умеет воспроизводить видео-файлы или потоковое видео. Качество картинки

FS VideoBox 2.3.7 для Android

FS VideoBox – приложения для поиска видео на популярных ресурсах tree.tv, ex.ua, zona.mobi, filmix.net, kinokong.net и др. Для облегчения поиска присутствуют

VLC 2.0.6 для Android

VLC – кроссплатформенный мультимедийный плеер встречается на большинстве операционных систем, в том числе, на Android. Поддержка большинства аудио/ видео форматов

скачать Adguard

Отзывы о программе XPlayer

Admin

Отзывов о программе XPlayer 1.3.5.4 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 