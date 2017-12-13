Калькулятор кадровика - простая в использовании программа, с помощью которой табельщики и кадровики любых организаций смогут с легкостью составить графики отпусков

Инженерный калькулятор - небольшая программа, в которой собраны наиболее важные функции для инженерных расчетов

Old Calculator for Windows 10 - привычный классический калькулятор из Windows 7 или 8.x для пользователей Windows 10

NumLock Calculator 3.3.248

NumLock Calculator - очень удобный калькулятор, который выскакивает при нажатии NumLock (или ScrollLock), а при повторном нажатии прячется обратно в системную

Date Calculator 2.2

Date Calculator - калькулятор дней. Программа позволяет произвести подсчет количества дней, недель, месяцев и лет между двумя датами. При этом, при подсчете рабочих

RedCrab Calculator 6.25.2

RedCrab Calculator - портативный калькулятор с большим количеством разнообразных функций, позволяющий пользователю для решения задачи вводить целые формулы и