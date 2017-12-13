Hash Calculator для Windows

Hash Calculator 2.2.1.6

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Hash Calculator 2.2.1.6Описание   Скачать Hash Calculator 2.2.1.6СКАЧАТЬ (896 Кб) Скриншоты Hash Calculator 2.2.1.6Скриншоты (1)   Статистика Hash Calculator 2.2.1.6Статистика   Отзывы о Hash Calculator 2.2.1.6Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hash Calculator - данная программа помогает узнать контрольную сумму файла и сравнить её с эталонным значением. Программу можно использовать для проверки правильности Hash значения скачанного файла.

После скачивания файла, пользователь например, может сравнить контрольную сумму загруженного файла с указанной в описании файла. Значение контрольных Hash сумм можно использовать также при пересылке файлов через сеть Интернет, а также при хранении, например на сетевых или Интернет дисках.

Скриншоты Hash Calculator:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалькуляторы
ТОП-сегодня раздела "Калькуляторы"
 

Old Calculator for Windows 10 1.1

Old Calculator for Windows 10 - привычный классический калькулятор из Windows 7 или 8.x для пользователей Windows 10

Инженерный калькулятор 2.1

Инженерный калькулятор - небольшая программа, в которой собраны наиболее важные функции для инженерных расчетов

Калькулятор кадровика 1.0

Калькулятор кадровика - простая в использовании программа, с помощью которой табельщики и кадровики любых организаций смогут с легкостью составить графики отпусков

NumLock Calculator 3.3.248

NumLock Calculator - очень удобный калькулятор, который выскакивает при нажатии NumLock (или ScrollLock), а при повторном нажатии прячется обратно в системную

Date Calculator 2.2

Date Calculator - калькулятор дней. Программа позволяет произвести подсчет количества дней, недель, месяцев и лет между двумя датами. При этом, при подсчете рабочих

RedCrab Calculator 6.25.2

RedCrab Calculator - портативный калькулятор с большим количеством разнообразных функций, позволяющий пользователю для решения задачи вводить целые формулы и

скачать Adguard

Отзывы о программе Hash Calculator

Admin

Отзывов о программе Hash Calculator 2.2.1.6 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 