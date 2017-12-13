Учим jQuery 1.1.1 для Android
Бесплатное интерактивное приложение, которое позволяет изучить jQuery в веселом и увлекательном стиле. Улучшайте знания программирования проходя короткие уроки и
StartJava 1.2.1 для Android
StartJava - это приложение ориентировано прежде всего на тех, кто только начинает программировать под Android. Можно даже сказать на тех, кто даже не знает с чего
Linux Commands 0.84 для Android
Linux Commands - справочник команд Linux. Будет полезен как опытным пользователям, так и новичкам. Всего в справочнике около 570 команд, распределенных по алфивиту
Учим JavaScript 5.4 для Android
Учим JavaScript - бесплатное мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, предлагающее пользователю пройти обучающий интерактивный курс, который поможет
Learn C++ 4.3.1 для Android
Learn C++ - бесплатное мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, предлагающее пользователю пройти обучающий интерактивный курс, который поможет узнать
Оценка программистских способностей 1.2 для Android
Оценка программистских способностей - приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого пользователь сможет определить уровень своих способностей в