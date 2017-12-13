Учим Ruby для Android

Учим Ruby 1.2.1 для Android

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Описание Учим Ruby 1.2.1 для AndroidОписание   Скачать Учим Ruby 1.2.1 для AndroidСКАЧАТЬ (5,26 Мб) Скриншоты Учим Ruby 1.2.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Учим Ruby 1.2.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Учим Ruby 1.2.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Учим Ruby - изучите один из наиболее востребованных языков программирования на сегодняшний день Ruby в улучшенной среде с большим количеством уроков, с возможностью реальной практики и поддержкой сообщества.

Присоединяйтесь к быстро растущему мировому мобильному сообществу учащихся программированию и улучшайте свои навыки изучая программирование в одиночку, или соревнуясь с другими пользователями.

Основные возможности:

  • Выучите концепцию Ruby изучив короткие интерактивные тексты и выполнив интересные задачи.
  • Охвачены следующие темы: Управляющие Структуры, Циклы, Коллекции, Методы, Объектно-Ориентированное Программирование, Модули, Примеси и многое другое!
  • Встроенный редактор кода, который позволяет Вам изменять существующий код, или писать и компилировать ваши собственные программы на любом устройстве, во время прохождения уроков, или во время практики. Чем больше Вы играете, тем крепче становятся Ваши знания!
  • Возможность обратиться к Q&A DISCUSSIONS за помощью, или чтобы помочь другим учащимся.
Скриншоты Учим Ruby:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыПрограммирование - Обучающий софт
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