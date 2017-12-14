Block Screen Tick - утилита для защиты Вашего персонального компьютера от посторонних действий. С данной программой Вы всегда можете оставить свою работу, презентацию и т.д. на некоторое время.

В стандартной версии присутствует ряд ограничений:

Нельзя установить пароль для снятия защиты.

Отсутствие дополнительной возможности защиты.

Не предоставляется техническая поддержка пользователя по каким либо вопросам связанных с данной утилитой.

Вы будете получать обновления, но не сможете использовать новый функционал обеспечивающий лучшую защиту.

В PRO версии отсутствуют какие-либо ограничения, появляется возможность использовать дополнительные функции для защиты, установка пароля для большей безопасности Ваших данных, а также предоставляется полная техническая поддержка пользователя по любым вопросам.