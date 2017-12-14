Интернет Цензор 2.2
Интернет Цензор - бесплатное и простое приложение для родительского контроля, которое позволяет отфильтровывать Интернет ресурсы, содержание которых потенциально
NeoSpy PRO 5.6
NeoSpy - позволяет вести скрытый или открытый мониторинг за работой компьютера. Отслеживает все действия, производимые пользователям во время использования
Blok 4.5
Blok - программа для блокировки клавиатуры и мыши от детей. Блокирует клавиатуру, мышь, с функцией отключения монитора (если на длительное время отходим от
USB Manager 2.03
USB Manager - небольшая утилита для управления портами USB на Вашем ПК
WinLock 7.5
WinLock - программа для ограничения времени работы с Windows. Автоматически загружается при включении компьютера и проверяет время работы. После истечения
KeyFreeze 1.3
KeyFreeze - простая портативная утилита для блокировки функционирования мышки и клавиатуры компьютера без блокировки самого экрана Windows