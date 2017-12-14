Block Screen Tick для Windows

Block Screen Tick 2.2.2.2

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Описание Block Screen Tick 2.2.2.2Описание   Скачать Block Screen Tick 2.2.2.2СКАЧАТЬ (207 Кб) Скриншоты Block Screen Tick 2.2.2.2Скриншоты (1)   Статистика Block Screen Tick 2.2.2.2Статистика   Отзывы о Block Screen Tick 2.2.2.2Отзывы (0)  
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Block Screen Tick - утилита для защиты Вашего персонального компьютера от посторонних действий. С данной программой Вы всегда можете оставить свою работу, презентацию и т.д. на некоторое время.

В стандартной версии присутствует ряд ограничений:

  • Нельзя установить пароль для снятия защиты.
  • Отсутствие дополнительной возможности защиты.
  • Не предоставляется техническая поддержка пользователя по каким либо вопросам связанных с данной утилитой.
  • Вы будете получать обновления, но не сможете использовать новый функционал обеспечивающий лучшую защиту.

В PRO версии отсутствуют какие-либо ограничения, появляется возможность использовать дополнительные функции для защиты, установка пароля для большей безопасности Ваших данных, а также предоставляется полная техническая поддержка пользователя по любым вопросам.

Скриншоты Block Screen Tick:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 119 руб.
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
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Категории программыКонтроль доступа
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Отзывы о программе Block Screen Tick

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