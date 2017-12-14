DevelNext – это среда разработки, ориентированная на быстрое создание программ, простых 2D игр, функциональных прототипов под Windows/Linux/Mac. Инструментарий среды обеспечивает быстрый старт, легкость в освоении и обучении, он позволяет создавать десктопные программы с помощью языка PHP и различных мастеров и диалогов.

С помощью данной программы можно создавать отличные кросс-платформенные приложения с богатым интерфейсом. Интерфейс строится с помощью удобного визуального редактора, который позволяет расставлять различные компоненты – кнопки, списки, таблицы, изображения. Компоненты могут быть стилизованы эффектами, анимацией и скинами. Например, изображению можно добавить тень, а кнопке добавить анимацию, которая будет менять ее прозрачность при наведении на неё.

Также приложение позволяет создавать простые игры с физикой твердых тел, для этого есть компоненты и специальные модули уже из коробки. Кроме того, есть и редактор спрайтов, спрайтовая анимация и возможность ей управлять.

Присутствует возможность добавлять логику при столкновении, уничтожении и создании объектов. Есть система прототипирования, она позволяет легко клонировать существующие компоненты, созданные вами. С помощью нее можно конструировать различные игровые уровни. Конечно же есть поддержка аудио mp3, wav и aiff форматов.

Для обучения и прототипирования в DevelNext есть множество различных мастеров и конструкторов. Есть конструктор событий, с помощью которого можно набросать логику, вместо того, чтобы вручную писать код. Есть модули и поведения, которые позволяют добавить дополнительную логику и функциональность компонентам создаваемого вами приложения.