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Storyboard для Android

Storyboard 1.0.8.175350072 для Android

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Описание Storyboard 1.0.8.175350072 для AndroidОписание   Скачать Storyboard 1.0.8.175350072 для AndroidСКАЧАТЬ (37 Мб) Скриншоты Storyboard 1.0.8.175350072 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Storyboard 1.0.8.175350072 для AndroidСтатистика   Отзывы о Storyboard 1.0.8.175350072 для AndroidОтзывы (0)  
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Storyboard – корпорация Google разработала приложение, которое умеет из видеофайла сделать комикс.

Искусственные интеллект осуществляет раскадровку видео, а потом выбирает, раскладывает и стилизует наиболее подходящие видеокадры.

Процесс преобразования проходит практически без участия пользователя, достаточно выбрать файл и программа все сделает сама. Если результат не устраивает, то свайп сверху вниз создаст новый комикс с другими кадрами и цветовой гаммой.

Google отмечает, что приложение было создано в качестве эксперимента, поэтому можно наблюдать не всегда корректную обработку и обрезку кадров. 

Скриншоты Storyboard:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - другое
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