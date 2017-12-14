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Scrubbies для iOS

Scrubbies 1.02 для iPhone, iPad

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Описание Scrubbies 1.02 для iPhone, iPadОписание   Скачать Scrubbies 1.02 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (12,2 Мб) Скриншоты Scrubbies 1.02 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Scrubbies 1.02 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Scrubbies 1.02 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Scrubbies - проект, который был разработан в рамках новой инициативы Appsperiments от компании Google. Данное приложение позволяет легко манипулировать скоростью и направлением воспроизведения видео для создания потрясающих "закольцованных" видео. Пользователь может с легкостью управлять скоростью воспроизведения и менять направление воспроизведения (проигрывать в обратном порядке).

Присутствует возможность сохранить на устройстве или поделиться с друзьями полученным видео. Захваченные кадры автоматически сохраняются в галерее, поэтому при желании в любой момент можно вернуться к ним.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Scrubbies:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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