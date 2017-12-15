World of Tanks AR - мобильное iOS-приложение, которое позволяет с помощью технологии дополненной реальности наблюдать за виртуальной схваткой танков и самолетов в натуральную величину, рассматривать в деталях редкие боевые машины, фотографироваться или делать видео военной техники и делиться ими с друзьями.
Выйди за границы реального мира и ощути полное погружение в виртуальные танковые бои. Дополненная реальность поможет тебе перенестись в эпицентр битвы между советским танком Т-44-100 (Р), немецким «Тигром» и самолетом Junkers Ju 87 Stuka.
Особенности:
совместимость с устройствами на iOS 11, поддержка технологии ARKit;
возможность увидеть боевые машины Второй мировой в натуральную величину;
виртуальная экскурсия по танку Т-44-100 (Р): боевые характеристики, исторические заметки;
возможность сделать фото или видео техники и делиться ими в соцсетях либо скачивать на свое устройство.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app