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World of Tanks AR для iOS

World of Tanks AR 1.0 для iPhone, iPad

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Описание World of Tanks AR 1.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать World of Tanks AR 1.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (374 Мб) Скриншоты World of Tanks AR 1.0 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика World of Tanks AR 1.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о World of Tanks AR 1.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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World of Tanks AR - мобильное iOS-приложение, которое позволяет с помощью технологии дополненной реальности наблюдать за виртуальной схваткой танков и самолетов в натуральную величину, рассматривать в деталях редкие боевые машины, фотографироваться или делать видео военной техники и делиться ими с друзьями.

Выйди за границы реального мира и ощути полное погружение в виртуальные танковые бои. Дополненная реальность поможет тебе перенестись в эпицентр битвы между советским танком Т-44-100 (Р), немецким «Тигром» и самолетом Junkers Ju 87 Stuka.

Особенности:

  • совместимость с устройствами на iOS 11, поддержка технологии ARKit;
  • возможность увидеть боевые машины Второй мировой в натуральную величину;
  • виртуальная экскурсия по танку Т-44-100 (Р): боевые характеристики, исторические заметки;
  • возможность сделать фото или видео техники и делиться ими в соцсетях либо скачивать на свое устройство.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты World of Tanks AR:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программы3D - другое
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Отзывы о программе World of Tanks AR

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