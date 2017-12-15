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PicsArt Animator для Android

PicsArt Animator 2.2.3 для Android

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Описание PicsArt Animator 2.2.3 для AndroidОписание   Скачать PicsArt Animator 2.2.3 для AndroidСКАЧАТЬ (25,64 Мб) Скриншоты PicsArt Animator 2.2.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика PicsArt Animator 2.2.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о PicsArt Animator 2.2.3 для AndroidОтзывы (0)  
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PicsArt Animator - простое в использовании многофункциональное приложение для создания анимаций и мультфильмов. Создавайте мультяшные видео, анимированные GIF и прикольные дудлы в несколько простых шагов — вам не понадобятся профессиональные навыки!

Присутствуют встроенные инструменты для анимации, как например дублирование кадров и слоев, для рисования и анимированных стикеров, эмодзи.

Возможности приложения:

  • Использование анимированных стикеров и добавление индивидуального вектора движения
  • Создание покадровой анимации
  • Использование временной шкалы для прокрутки кадров
  • Дублирование, добавление, удаление кадров
  • Рисование на фотографиях и создание анимированных селфи
  • Рисование и скетчинг при помощи профессиональных инструментов
  • Использование слоев для сложной анимации
  • Контроль скорости анимации и длинны
  • Сохранение анимации в формате видео и GIF, возможность поделиться в социальных сетях: YouTube, Facebook и Instagram
  • Запись звуков и голосов для вашей анимации
  • Создание своего собственного эмодзи при помощи возможности «Эмодзи себя»
Скриншоты PicsArt Animator:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнимация
 Программа PicsArt Animator отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе PicsArt Animator

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