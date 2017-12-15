PicsArt Animator - простое в использовании многофункциональное приложение для создания анимаций и мультфильмов. Создавайте мультяшные видео, анимированные GIF и прикольные дудлы в несколько простых шагов — вам не понадобятся профессиональные навыки!

Присутствуют встроенные инструменты для анимации, как например дублирование кадров и слоев, для рисования и анимированных стикеров, эмодзи.

Возможности приложения: