Pocket Assistant 3.9.393 для Android
Pocket Assistant – симпатичная блондинка станет вашим личным помощников в повседневных делах. Она напомнит о важных делах, расскажет о погоде, гороскопе, развлечет
Gif Me! 1.73 для Android
Gif Me! – снимите короткое видео и с помощью данного приложения, превратит его в «гифку». Поддерживаются ролики до 14 секунд, после преобразования в GIF-файл,
AndWobble 2 2.4.5 для Android
AndWobble Free – забавные эффекты изменят ваши изображения и фотографии. Используйте приложение, что бы добавить эффекты желе или холодца на фотки. Выберите область,
FlipaClip 2.1.7 для Android
Реализуйте свои творческие задатки с помощью приложения FlipaClip, которое позволяет создавать анимационные проекты в режиме "кадр за кадром". Поддерживается работа
LED Scroller 1.1 для Android
LED Scroller - интересная утилита для Android-коммуникаторов, позволяющая выводить на экран смартфона бегущую строку текста, состоящую из отдельных светящихся точек
Running Cat 3D LiveWallpapers 1.0 для Android
Running Cat 3D LiveWallpapers - анимированные трехмерные обои для Android-смартфонов и планшетов, на которых забавный мультяшный кот, бежит, высунув язык, по планете