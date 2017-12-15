Minigore 2: Zombies – страшные и одновременно забавные зомби восстали из своих могил. Ваша цель продержаться как можно дольше и отразить все волны врагов.

Игра выполнена в мультяшном стиле, но зомби от этого не стали менее кровожадными. Всего насчитываются более 60 видов зомби и 7 уникальных боссов.

Вы будете управлять известным специалистом по выживанию Джоном Гором, а со временем появится возможность открыть других персонажей. Ему будут доступны более 10 видов оружия (пулемет, топор, бензопила, сабля и т.д.) с возможностью улучшения. Собирайте лут, выпадающий с зомби для покупки улучшений и вещей, что бы пройти все испытания.