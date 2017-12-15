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Minigore 2: Zombies для Android

Minigore 2: Zombies 1.28 для Android

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Описание Minigore 2: Zombies 1.28 для AndroidОписание   Скачать Minigore 2: Zombies 1.28 для AndroidСКАЧАТЬ (54,3 Мб) Скриншоты Minigore 2: Zombies 1.28 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Minigore 2: Zombies 1.28 для AndroidСтатистика   Отзывы о Minigore 2: Zombies 1.28 для AndroidОтзывы (0)  
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Minigore 2: Zombies – страшные и одновременно забавные зомби восстали из своих могил. Ваша цель продержаться как можно дольше и отразить все волны врагов.

Игра выполнена в мультяшном стиле, но зомби от этого не стали менее кровожадными. Всего насчитываются более 60 видов зомби и 7 уникальных боссов.

Вы будете управлять известным специалистом по выживанию Джоном Гором, а со временем появится возможность открыть других персонажей. Ему будут доступны более 10 видов оружия (пулемет, топор, бензопила, сабля и т.д.) с возможностью улучшения. Собирайте лут, выпадающий с зомби для покупки улучшений и вещей, что бы пройти все испытания.

Скриншоты Minigore 2: Zombies:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЭкшен и 3D
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