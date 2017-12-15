Непобедимый рыцарь 1.2.0l для Android
Непобедимый рыцарь – королевство погрязло в долгах, на границах собираются банды грабителей под предводительством предателей баронов. Начните карьеру рыцаря в борьбе
Subway Surfers 1.80.1 для Android
Subway Surfers – спасите команду бесшабашных любителей граффити от злого полицейского и его собаки. Избегайте препятствий и приближающихся поездов, собирайте монеты
War Robots 3.4.1 для Android
War Robots – массовые сражения огромных роботов из будущего. Выбирайте одного из 24 доступных роботов, вооружайте их передовым плазменным или энергетическим оружием,
Dungeon Hunter 3 1.5.2c для Android
Dungeon Hunter 3 - перенесет вас в сказочный мир, который хотят захватить темные силы. Это классическая RPG с возможностью выбора персонажа и дальней его "прокачки".
FRONTLINE COMMANDO: NORMANDY 3.0.4 для Android
FRONTLINE COMMANDO: NORMANDY – сюжет игры основан на событиях Второй Мировой Войны. Вам предстоит освободить Францию от оккупационных сил Третьего рейха. В игре
Corridor Z 1.3.1 для Android
Corridor Z - увлекательный зомби-раннер для Android-смартфонов и планшетов. По сюжету три выживших персонажа, всеми силами пытаются избежать незавидной судьбы