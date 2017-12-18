Ping Graphics для Windows

Ping Graphics 1.1.0.0

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Описание Ping Graphics 1.1.0.0Описание   Скачать Ping Graphics 1.1.0.0СКАЧАТЬ (846 Кб) Скриншоты Ping Graphics 1.1.0.0Скриншоты (1)   Статистика Ping Graphics 1.1.0.0Статистика   Отзывы о Ping Graphics 1.1.0.0Отзывы (0)  
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Ping Graphics - простейшая программа, предназначенная для наладки или изучения качества работы локальной сети или сети Интернет. Утилита подсчитывает количество успешных и не успешных пингов и разделяет процесс пингования на страницы, которые можно затем пролистать.

Отличительная особенность данного приложения - представление данных в графическом виде. Программа может сохранять лог пингования на диске. Пингование может выполняться по ip адресам или доменным именам.

Скриншоты Ping Graphics:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 14
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPing, trace, whois...
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