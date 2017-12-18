Tunatic для Windows

Tunatic 1.0.1b

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Tunatic 1.0.1bОписание   Скачать Tunatic 1.0.1bСКАЧАТЬ (530 Кб) Скриншоты Tunatic 1.0.1bСкриншоты (2)   Статистика Tunatic 1.0.1bСтатистика   Отзывы о Tunatic 1.0.1bОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tunatic - крохотная бесплатная утилита для распознавания музыки, с помощью которой можно быстро и легко узнать, что за мелодия играет на радио, или в видеоролике на Youtube. Пользоваться приложением очень просто - все что необходимо для работы - это микрофон, и доступ к сети интернет. К тому же программа практически не содержит никаких настроек - присутствует лишь возможность выбора источника звука.

Программа может распознавать музыку как через микрофон, так и через линейный вход компьютера. В том случае, если прослушиваемая композиция имеется в базе данных, то через некоторое время на экране отобразится имя исполнителя и название трека.

Принцип распознавания песни следующий: снимается акустический отпечаток, со сравнительно небольшого участка аудио материала, через любой канал аудиокарты и отправляет данные в базу данных Tunatic, где происходит поиск совпадений с аудиоотпечатками уже опознанных композиций. Если совпадение будет найдено, программа вернёт название песни и имя автора вместе со ссылкой на страницу с подробной информацией о треке.

Скриншоты Tunatic:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 11
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты, Плагины
ТОП-сегодня раздела "Утилиты, Плагины"
 

MorphVOX Pro 4.4.68

С помощью данной программы вы можете до неузнаваемости изменить свой голос, применив имеющиеся в приложении аудиоэффекты. Результатом можно воспользоваться в Skype,

Камертон 1.0

Камертон - небольшая программа для настройки музыкального инструмента на слух. Точность частот достигает сотых долей герца. Диапазон генерируемых нот от "ми"

MediaInfo 17.10

MediaInfo позволяет получать технические данные и тэги из видео- или аудио- файлов. Кроме того, определяет необходимые для проигрывания кодеки и дает ссылку на их

Sound Booster 1.10.0.488

Sound Booster – утилита, способная усилить громкость звука в операционной системе до 500% по сравнению с обычным звучанием

DFX Audio Enhancer 13.018

DFX Audio Enhancer значительно улучшает качество звучания ваших любимых программ и веб-сайтов с помощью функции 3D Surround, более высокой точности воспроизведения,

АудиоМАСТЕР 2.0

АудиоМАСТЕР - многофункциональный аудиоредактор для работы с звуковыми файлами всех популярных форматов. Кроме стандартных функций, позволяет записывать голос,

скачать Adguard

Отзывы о программе Tunatic

Admin

Отзывов о программе Tunatic 1.0.1b пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 