Tunatic - крохотная бесплатная утилита для распознавания музыки, с помощью которой можно быстро и легко узнать, что за мелодия играет на радио, или в видеоролике на Youtube. Пользоваться приложением очень просто - все что необходимо для работы - это микрофон, и доступ к сети интернет. К тому же программа практически не содержит никаких настроек - присутствует лишь возможность выбора источника звука.

Программа может распознавать музыку как через микрофон, так и через линейный вход компьютера. В том случае, если прослушиваемая композиция имеется в базе данных, то через некоторое время на экране отобразится имя исполнителя и название трека.

Принцип распознавания песни следующий: снимается акустический отпечаток, со сравнительно небольшого участка аудио материала, через любой канал аудиокарты и отправляет данные в базу данных Tunatic, где происходит поиск совпадений с аудиоотпечатками уже опознанных композиций. Если совпадение будет найдено, программа вернёт название песни и имя автора вместе со ссылкой на страницу с подробной информацией о треке.