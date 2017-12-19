Filmora для Windows

Filmora 8.5.1

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Описание Filmora 8.5.1Описание   Скачать Filmora 8.5.1СКАЧАТЬ (0,99 Мб) Скриншоты Filmora 8.5.1Скриншоты (7)   Статистика Filmora 8.5.1Статистика   Отзывы о Filmora 8.5.1Отзывы (0)  
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Filmora – функциональный видеоредактор, который предоставляет пользователю полноценный набор инструментов для создания потрясающих видеороликов, с которыми сможет легко управиться даже новичок.

Поддерживается работа с видео файлами различных форматов, присутствует множество красочных эффектов, имеется возможность накладывать звуковой ряд на видео, соединять фотографии в видео коллажи, обрезать или соединять видео, добавлять различные надписи, оптимизировать видео и пр. Готовые проекты можно быстро загрузить на YouTube или записать их на DVD диски.

Основные возможности:

  • Вращение, правка, разделение, обрезка и объединение видеороликов.
  • Редактирование и экспорт видео различного разрешения (вплоть до 4К).
  • Импорт, редактирование и экспорт .GIF файлов.
  • Разнообразные фильтры и накладки.
  • Подвижные элементы.
  • Импорт фотографий и видеоклипов с Facebook или других соцмедиа платформ.
  • Функция "картинка в картинке".
  • Управление скоростью воспроизведения.
  • Замена лица.
  • Титры и текст.
  • Переходы и эффекты.
  • Разделение экрана.
  • Аудио микшер.
  • Поддержка хромакей.
  • Запись дубляжа.
  • Захват экрана.
  • Функция предварительного просмотра.
  • Несколько вариантов экспорта видеороликов (экспорт на различные устройства, загрузка на YouTube и запись на DVD-диск).
Скриншоты Filmora:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $59.99
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)8 / 8
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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