Doodle Jewels – аркада с потрясающей графикой и оригинальной атмосферой, в которой присутствует все необходимое для приятного и интересного досуга - много захватывающих уровней, масса игровых режимов, сочная графика и спецэффекты.

Перемещай кристаллы, используй бонусы и проходи самые интересные, простые и сложные уровни этой крутой головоломки. Открывай новые уникальные миры с алмазами, самоцветами и драгоценными камнями. Море веселья и удовольствия, простой и захватывающий игровой процесс! Множество разнообразных миров: каменный, конфетный, деревянный, техномир и другие.

Основные возможности:

Сотни потрясающих воображение уровней – новинки будут доступны всегда.

Красивые фоны – самая лучшая графика.

Несколько режимов игры – с разными уровнями сложности.

Всегда новые бонусы – звездопад подарков и возможностей.

Непростые головоломки – с элементами аркады.

Таблица результатов других игроков – при подключении сети.

Ежедневная лотерея – сундуки и рулетка.

В режиме аркады присутствуют разные варианты игры – пройди карту уникального мира или заработай все звезды на звездной карте. Только так ты сможешь достичь мастерства и получить доступ к лучшим уровням. Топовые уровни открывают доступ к потрясающим бонусам, с которыми ты почувствуешь себя настоящим властелином, тебе будет подвластна магия. Ты сможешь разыскать все сокровища волшебных миров.

В каждом уровне у тебя будет список целей, которых нужно будет достичь – собирай 3 и более одинаковых камней вместе, и они будут приносить тебе очки. Если ты сделаешь совсем мало ходов, то тебе будет зачислен большой бонус. Некоторые уровни будут просто как головоломки, чтобы их пройти придется хорошо постараться и проявить выдержку и сноровку, чтобы справиться со всеми заданиями.