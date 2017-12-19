Doodle Jewels – аркада с потрясающей графикой и оригинальной атмосферой, в которой присутствует все необходимое для приятного и интересного досуга - много захватывающих уровней, масса игровых режимов, сочная графика и спецэффекты.
Перемещай кристаллы, используй бонусы и проходи самые интересные, простые и сложные уровни этой крутой головоломки. Открывай новые уникальные миры с алмазами, самоцветами и драгоценными камнями. Море веселья и удовольствия, простой и захватывающий игровой процесс! Множество разнообразных миров: каменный, конфетный, деревянный, техномир и другие.
Основные возможности:
- Сотни потрясающих воображение уровней – новинки будут доступны всегда.
- Красивые фоны – самая лучшая графика.
- Несколько режимов игры – с разными уровнями сложности.
- Всегда новые бонусы – звездопад подарков и возможностей.
- Непростые головоломки – с элементами аркады.
- Таблица результатов других игроков – при подключении сети.
- Ежедневная лотерея – сундуки и рулетка.
В режиме аркады присутствуют разные варианты игры – пройди карту уникального мира или заработай все звезды на звездной карте. Только так ты сможешь достичь мастерства и получить доступ к лучшим уровням. Топовые уровни открывают доступ к потрясающим бонусам, с которыми ты почувствуешь себя настоящим властелином, тебе будет подвластна магия. Ты сможешь разыскать все сокровища волшебных миров.
В каждом уровне у тебя будет список целей, которых нужно будет достичь – собирай 3 и более одинаковых камней вместе, и они будут приносить тебе очки. Если ты сделаешь совсем мало ходов, то тебе будет зачислен большой бонус. Некоторые уровни будут просто как головоломки, чтобы их пройти придется хорошо постараться и проявить выдержку и сноровку, чтобы справиться со всеми заданиями.