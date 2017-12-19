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Doodle Jewels для Android

Doodle Jewels 1.1.2 для Android

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Описание Doodle Jewels 1.1.2 для AndroidОписание   Скачать Doodle Jewels 1.1.2 для AndroidСКАЧАТЬ (29,34 Мб) Скриншоты Doodle Jewels 1.1.2 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Doodle Jewels 1.1.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Doodle Jewels 1.1.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Doodle Jewels – аркада с потрясающей графикой и оригинальной атмосферой, в которой присутствует все необходимое для приятного и интересного досуга - много захватывающих уровней, масса игровых режимов, сочная графика и спецэффекты.

Перемещай кристаллы, используй бонусы и проходи самые интересные, простые и сложные уровни этой крутой головоломки. Открывай новые уникальные миры с алмазами, самоцветами и драгоценными камнями. Море веселья и удовольствия, простой и захватывающий игровой процесс! Множество разнообразных миров: каменный, конфетный, деревянный, техномир и другие.

Основные возможности:

  • Сотни потрясающих воображение уровней – новинки будут доступны всегда.
  • Красивые фоны – самая лучшая графика.
  • Несколько режимов игры – с разными уровнями сложности.
  • Всегда новые бонусы – звездопад подарков и возможностей.
  • Непростые головоломки – с элементами аркады.
  • Таблица результатов других игроков – при подключении сети.
  • Ежедневная лотерея – сундуки и рулетка.

В режиме аркады присутствуют разные варианты игры – пройди карту уникального мира или заработай все звезды на звездной карте. Только так ты сможешь достичь мастерства и получить доступ к лучшим уровням. Топовые уровни открывают доступ к потрясающим бонусам, с которыми ты почувствуешь себя настоящим властелином, тебе будет подвластна магия. Ты сможешь разыскать все сокровища волшебных миров.

В каждом уровне у тебя будет список целей, которых нужно будет достичь – собирай 3 и более одинаковых камней вместе, и они будут приносить тебе очки. Если ты сделаешь совсем мало ходов, то тебе будет зачислен большой бонус. Некоторые уровни будут просто как головоломки, чтобы их пройти придется хорошо постараться и проявить выдержку и сноровку, чтобы справиться со всеми заданиями.

Скриншоты Doodle Jewels:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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