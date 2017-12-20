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Selfissimo! для Android

Selfissimo! 1.0.16 для Android

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Описание Selfissimo! 1.0.16 для AndroidОписание   Скачать Selfissimo! 1.0.16 для AndroidСКАЧАТЬ (46,51 Мб) Скриншоты Selfissimo! 1.0.16 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Selfissimo! 1.0.16 для AndroidСтатистика   Отзывы о Selfissimo! 1.0.16 для AndroidОтзывы (0)  
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Selfissimo! – необычное приложение от Google предназначено для любителей селфи. 

После запуска программы достаточно нажать на дисплей и фотосъемка будет производится автоматически, для завершения работы и просмотра результатов нужно еще раз тапнуть по экрану. Каждая смена позы фиксируется и на выходе у вас получается стильный черно-белый коллаж с различными эмоциями и позами. Вы можете сохранить одну фотографию или всю сессию целиком. 

Google создала приложение в качестве эксперимента, корректная работа программы может зависеть от производительности вашего устройства. 

Скриншоты Selfissimo!:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - другое
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