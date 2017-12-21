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OrgMySport для iOS

OrgMySport 0.3.5.2 для iPhone, iPad

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Описание OrgMySport 0.3.5.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать OrgMySport 0.3.5.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (116 Мб) Скриншоты OrgMySport 0.3.5.2 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика OrgMySport 0.3.5.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о OrgMySport 0.3.5.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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OrgMySport – удобный сервис по организации спортивных мероприятий, формированию команд и поиску партнеров по тренировкам, которій объединяет в одном приложении многие популярные виды спорта, включая футбол, хоккей, баскетбол, волейбол и др.

Присутствует возможность создать свое мероприятие: достаточно указать место, дату, время, пригласить участников или подать заявку на участие в существующем мероприятии. Формирование команд и расставление игроков по позициям, с возможностью назначать роли: игрок, тренер, судья, болельщик.

Играйте там, где удобно. Мы собрали для вас базу доступных площадок с подробной информацией о расположении, описанием и фотографиями. Просто выбирайте, используя удобную функцию поиска. Справочник постоянно пополняется. Вы тоже можете участвовать в этом, добавляя свои площадки.

Тренируйтесь, играйте, делитесь своими победами с друзьями. Присутствует ыстроенный мессенджер внутри приложения, чтобы вы могли общаться здесь и сейчас.

OrgMySport - отличный помощник в планировании. Создавайте игры и регулярные тренировки на любой период. Наслаждайтесь игрой, все остальное программа сделает за вас!

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты OrgMySport:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт
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Отзывы о программе OrgMySport

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