Диск-О для Windows

Диск-О 17.12.1001 Beta

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Описание Диск-О 17.12.1001 BetaОписание   Скачать Диск-О 17.12.1001 BetaСКАЧАТЬ (20,47 Мб) Скриншоты Диск-О 17.12.1001 BetaСкриншоты (4)   Статистика Диск-О 17.12.1001 BetaСтатистика   Отзывы о Диск-О 17.12.1001 BetaОтзывы (0)  
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Диск-О - удобное в использовании приложение от компании Mail.ru Group, которое позволяет работать с облачными хранилищами (в данный момент поддерживаются Облако Mail.Ru и Яндекс.Диск) как с обычными локальными дисками ПК. Присутствует возможность одновременной работы с несколькими аккаунтами.

Приложение может работать в любых программах: например присутствует возможность править тексты в Word, создавать презентации в PowerPoint или редактировать изображения в Photoshop, открывая и сохраняя файлы в облаке через Диск-О.

Чтобы начать пользоваться приложением, достаточно установить его на ПК и подключить облачные сервисы, после чего каждое из них начнет отображаться в списке устройств вместе с физическими дисками.

Кроме этого следует отметить защиту всей информации посредством SSL, а также отсутствие каких-либо ограничений по типам файлов - можно быстро открывать как презентации в PowerPoint, так и проекты в AutoCad.

Скриншоты Диск-О:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)19 / 21
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
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