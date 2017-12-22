Диск-О - удобное в использовании приложение от компании Mail.ru Group, которое позволяет работать с облачными хранилищами (в данный момент поддерживаются Облако Mail.Ru и Яндекс.Диск) как с обычными локальными дисками ПК. Присутствует возможность одновременной работы с несколькими аккаунтами.

Приложение может работать в любых программах: например присутствует возможность править тексты в Word, создавать презентации в PowerPoint или редактировать изображения в Photoshop, открывая и сохраняя файлы в облаке через Диск-О.

Чтобы начать пользоваться приложением, достаточно установить его на ПК и подключить облачные сервисы, после чего каждое из них начнет отображаться в списке устройств вместе с физическими дисками.

Кроме этого следует отметить защиту всей информации посредством SSL, а также отсутствие каких-либо ограничений по типам файлов - можно быстро открывать как презентации в PowerPoint, так и проекты в AutoCad.