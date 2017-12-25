Chapter Cloud Virus Scan для Windows

Chapter Cloud Virus Scan 1.08

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Chapter Cloud Virus Scan 1.08Описание   Скачать Chapter Cloud Virus Scan 1.08СКАЧАТЬ (940 Кб) Скриншоты Chapter Cloud Virus Scan 1.08Скриншоты (3)   Статистика Chapter Cloud Virus Scan 1.08Статистика   Отзывы о Chapter Cloud Virus Scan 1.08Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Chapter Cloud Virus Scanner - это легкий портативный антивирусный сканер, работающий в облаке и совместимый со сторонними защитными программами. Принцип работы приложения основан на системе "коллективного разума":

  • Выполняется построение списка не находящихся в белом списке исполняемых файлов из временных папок и критических директорий Windows, System32, Wbem.
  • Объекты загружаются на сервер компании и проверяются с помощью 28 антивирусных двигателей.
  • Код файлов анализируется на предмет подозрительного поведения.
  • Выносится вердикт касательно безопасности объектов.

Утилита способна обнаружить и удалить троянские программы всех видов, шпионские модули, программы-вымогатели, включая Ransomware, Adware, Toolbar, PornWare, BackDoor, Tunnels и т. д. Включает в себя эвристический анализатор.

Что нового в Chapter Cloud Virus Scan 1.08?
  • Добавлена возможность лечения активного заражения
  • Исправлены возможные конфликты проверяемых файлов пользователей
  • Добавлен движок Ad-Aware (Command Line Scanner)
  • Был скорректирован интерфейс
  • Добавлена функция поиска и удаления руткитов через саму программу
Скриншоты Chapter Cloud Virus Scan:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)23 / 23
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
ТОП-сегодня раздела "Антивирусы"
 

Dr.Web CureIt! 21.12.2017

Dr.Web CureIt! - популярный бесплатный сканер, который поможет вылечить зараженный ПК без установки антивируса. Утилита быстро и эффективно определит и удалит

avast! Free Antivirus 17.9.2322

Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ

HitmanPro 3.7.20.286 Final

HitmanPro — эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями, шпионскими и другими вредоносными программами, которая представляет

AVZ 4.46

AVZ - Программа предназначена для чистки компьютера от SpyWare и AdWare программ, различных Backdoor и троянских компонент и прочего вредоносного кода...

Dr.Web 11.0.5.12190(от 21.12.2017)

Dr.Web - популярный антивирусник, в состав которого входят сканер, планировщик, позволяющий автоматически обновлять вирусные базы, антируткит, облако и

ESET NOD32 Антивирус 11.0.144.0

ESET NOD32 Антивирус обеспечивает надежную защиту от угроз, которым подвергается ваш ПК. Вирусы, черви, шпионское ПО, трояны не смогут причинить никакого вреда.

скачать Adguard

Отзывы о программе Chapter Cloud Virus Scan

Admin

Отзывов о программе Chapter Cloud Virus Scan 1.08 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 