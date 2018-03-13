Treater Antivirus для Windows

Treater Antivirus 7.4

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Treater Antivirus 7.4Описание   Скачать Treater Antivirus 7.4СКАЧАТЬ (1,45 Мб) Скриншоты Treater Antivirus 7.4Скриншоты (3)   Статистика Treater Antivirus 7.4Статистика   Отзывы о Treater Antivirus 7.4Отзывы (3)  
Оцените программу!
4.72 из 5, всего оценок - 72
  • Рейтинг программы - 4.72 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Treater Antivirus - это легкий портативный антивирусный сканер, работающий в облаке и совместимый со сторонними защитными программами. Принцип работы приложения основан на системе "коллективного разума":

  • Выполняется построение списка не находящихся в белом списке исполняемых файлов из временных папок и критических директорий Windows, System32, Wbem.
  • Объекты загружаются на сервер компании и проверяются с помощью 28 антивирусных двигателей.
  • Код файлов анализируется на предмет подозрительного поведения.
  • Выносится вердикт касательно безопасности объектов.

Утилита способна обнаружить и удалить троянские программы всех видов, шпионские модули, программы-вымогатели, включая Ransomware, Adware, Toolbar, PornWare, BackDoor, Tunnels и т. д. Включает в себя эвристический анализатор.

Что нового в Treater Antivirus 7.4?
  • Переработан интерфейс утилиты
  • Улучшена совместимость с ОС Windows 10
  • Исправлены ложные срабатывания на некоторые системные файлых
Скриншоты Treater Antivirus:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 415
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
ТОП-сегодня раздела "Антивирусы"
 

Dr.Web CureIt! 10.03.2018

Dr.Web CureIt! - популярный бесплатный сканер, который поможет вылечить зараженный ПК без установки антивируса. Утилита быстро и эффективно определит и удалит

Dr.Web 11.0.5.12190(от 21.12.2017)

Dr.Web - популярный антивирусник, в состав которого входят сканер, планировщик, позволяющий автоматически обновлять вирусные базы, антируткит, облако и

HitmanPro 3.8.0.292 Final

HitmanPro — эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями, шпионскими и другими вредоносными программами, которая представляет

AVZ 4.46

AVZ - Программа предназначена для чистки компьютера от SpyWare и AdWare программ, различных Backdoor и троянских компонент и прочего вредоносного кода...

avast! Free Antivirus 18.2.2328

Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ

Kaspersky Virus Removal Tool 15.0.19.0 (2018.03.10)

Kaspersky Virus Removal Tool - бесплатный антивирусный сканер для комплексной проверки и лечения зараженного компьютера. Позволяет эффективно бороться с Adware и

скачать Adguard

Отзывы о программе Treater Antivirus

Анатолий про Chapter Cloud Virus Scan 3.15.807 [21-01-2018]

Самый лучший антивирусный сканер, который я когда-либо использовал. Смог вылечить компьютер от надоевшей рекламы, которая постоянно мешала работе.
Проверил комп всего за три минуты.
Рекомендую.
7 | | Ответить

Анти-Куранин про Chapter Cloud Virus Scan 1.18.005 [05-01-2018]

После загрузки сюда этого вируса, я потерял все доверие к softportal
5 | 6 | Ответить

Som в ответ Анти-Куранин про Chapter Cloud Virus Scan 1.18.005 [05-01-2018]

Надо бы расшифровать...
3 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 