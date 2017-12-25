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Movavi trim для Android

Movavi trim 1.10 для Android

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Описание Movavi trim 1.10 для AndroidОписание   Скачать Movavi trim 1.10 для AndroidСКАЧАТЬ (29,58 Мб) Скриншоты Movavi trim 1.10 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Movavi trim 1.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о Movavi trim 1.10 для AndroidОтзывы (0)  
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Movavi Trim – простое приложение для быстрой обрезки и нарезки видео, с помощью которого можно избавиться от ненужных частей ролика всего за пару касаний. Интерфейс программы предельно прост в освоении, и вам не нужно будет тратить кучу времени, разбираясь в функциях приложения. Вместо этого – дайте волю воображению и начинайте творить! От вас требуется лишь идея, а видеомонтаж Movavi Trim возьмет на себя.

С помощью данного видео редактора можно создавать захватывающие видео-истории – снимите серию клипов на любую тему (день рождения, свадьба, путешествие и т. д.), добавьте ролики в программу и расположите их в любом порядке, чтобы смонтировать фильм. Подходящая музыка придаст нужное настроение вашему клипу. Приложение включает в себя несколько эксклюзивных композиций, которые несомненно украсят ваше творение.

Основные функции:

  • Соединение нескольких клипов в один фильм.
  • Расположение их в желаемом порядке за пару прикосновений.
  • Обрезка ненужных кадров.
  • Добавление музыки из библиотеки устройства.
  • Выбор встроенных композиций.
  • Выбор отрезка песни, который хотите наложить на видео.
  • Выбор формата итогового видео (портрет, ландшафт, квадрат).
  • Сохранение созданного ролика в памяти устройства.
  • Возможность делиться роликами с друзьями в ВКонтакте, Instagram, Facebook и других соцсетях.
Скриншоты Movavi trim:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 6
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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