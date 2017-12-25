Movavi Trim – простое приложение для быстрой обрезки и нарезки видео, с помощью которого можно избавиться от ненужных частей ролика всего за пару касаний. Интерфейс программы предельно прост в освоении, и вам не нужно будет тратить кучу времени, разбираясь в функциях приложения. Вместо этого – дайте волю воображению и начинайте творить! От вас требуется лишь идея, а видеомонтаж Movavi Trim возьмет на себя.

С помощью данного видео редактора можно создавать захватывающие видео-истории – снимите серию клипов на любую тему (день рождения, свадьба, путешествие и т. д.), добавьте ролики в программу и расположите их в любом порядке, чтобы смонтировать фильм. Подходящая музыка придаст нужное настроение вашему клипу. Приложение включает в себя несколько эксклюзивных композиций, которые несомненно украсят ваше творение.

Основные функции: