Программы для Android » Безопасность » Мониторинг » Haven: Keep Watch 0.1.0-beta-3 для Android
Haven: Keep Watch для Android

Haven: Keep Watch 0.1.0-beta-3 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Haven: Keep Watch 0.1.0-beta-3 для AndroidОписание   Скачать Haven: Keep Watch 0.1.0-beta-3 для AndroidСКАЧАТЬ (8,96 Мб) Скриншоты Haven: Keep Watch 0.1.0-beta-3 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Haven: Keep Watch 0.1.0-beta-3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Haven: Keep Watch 0.1.0-beta-3 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Haven: Keep Watch - бесплатное приложение, которое использует встроенные аппаратные средства мобильного устройства (камеры, микрофоны, датчик освещённости, акселерометр и пр.), для мониторинга помещения в отсутствие пользователя. Разработано Эдвардом Сноуденом совместно с Фондом свободы прессы.

Датчики контролируют для все изменения вокруг, которые записываются в журнал событий на устройстве:

  • Акселерометр: движение телефона и вибрации.
  • Камера: движение в видимом окружении телефона с передней или задней камеры.
  • Микрофон: шумы в окружающей среде.
  • Датчик освещенности: используется функция автоматической регулировки яркости экрана при изменении условий освещения.
  • Питание: обнаружение отсоединения устройства или потеря мощности.

Программа самостоятельно будет делать фотографии и записывать звуки, после чего отправляет полученные данные на указанное в настройках устройство. При отправке данных информация защищена сквозным шифрованием.

Примечание! На данный момент приложение находится в стадии бета-тестирования.

 

Скриншоты Haven: Keep Watch:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
ТОП-сегодня раздела "Мониторинг"
 

Dr.Web Light 11.0.1 для Android

Dr.Web Light – популярный антивирус защит ваше Android-устройство. Он проверит все устройство или выбранные пользователем файлы. В режиме реального времени SpIDer

Lookout Mobile Security 10.19.3-0588d1c для Android

Lookout Mobile Security – приложение не только защитит вас от вирусов, но и поможет найти смартфон в случае кражи или потери. Также программа умеет создавать

Safe Lagoon 3.9.925-r для Android

Safe Lagoon – с этим приложением смартфон вашего ребенка будет под полной защитой. Вы сможете кдаленно управлять устройство, заблокировать нежелательный контент,

AMC Security 5.9.2 для Android

AMC Security – обеспечит защиту вашему устройству, как при эксплуатации, так и при его потере. Онлайн-сканер проверяет закачанные файлы, кэш и оперативно реагирует

IP Cam Viewer Lite 6.5.6 для Android

IP Cam Viewer Lite — удаленный доступ к вашим IP-камерам с Android-устройства. Программа предоставляет доступ к управлению камерами, включая увеличение, смену угла

Inspector 1.0.1 для Android

Inspector - утилита для поиска в истории: сообщений, emails, журнала звонков, контактов, приложений, посещенные сайты. Будет полезна для самоконтроля и контроля за

скачать Adguard

Отзывы о программе Haven: Keep Watch

Admin

Отзывов о программе Haven: Keep Watch 0.1.0-beta-3 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 