Dr.Web Light 11.0.1 для Android Dr.Web Light – популярный антивирус защит ваше Android-устройство. Он проверит все устройство или выбранные пользователем файлы. В режиме реального времени SpIDer Lookout Mobile Security 10.19.3-0588d1c для Android Lookout Mobile Security – приложение не только защитит вас от вирусов, но и поможет найти смартфон в случае кражи или потери. Также программа умеет создавать Safe Lagoon 3.9.925-r для Android Safe Lagoon – с этим приложением смартфон вашего ребенка будет под полной защитой. Вы сможете кдаленно управлять устройство, заблокировать нежелательный контент,

AMC Security 5.9.2 для Android AMC Security – обеспечит защиту вашему устройству, как при эксплуатации, так и при его потере. Онлайн-сканер проверяет закачанные файлы, кэш и оперативно реагирует IP Cam Viewer Lite 6.5.6 для Android IP Cam Viewer Lite — удаленный доступ к вашим IP-камерам с Android-устройства. Программа предоставляет доступ к управлению камерами, включая увеличение, смену угла Inspector 1.0.1 для Android Inspector - утилита для поиска в истории: сообщений, emails, журнала звонков, контактов, приложений, посещенные сайты. Будет полезна для самоконтроля и контроля за