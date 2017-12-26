Telegram X для iOS

Telegram X 5.0 для Android

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Описание Telegram X 5.0 для AndroidОписание   Скачать Telegram X 5.0 для AndroidСКАЧАТЬ (116 Мб) Скриншоты Telegram X 5.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Telegram X 5.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Telegram X 5.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Telegram X - альтернативный официальный Telegram клиент написанный на Swift. Разработчики заявляют о более высокой скорости работы, переработана анимация, добавлены новые темы, а также улучшена эффективность использования батареи.

Ключевые особенности:

  • за счёт использования языка программирования Swift повышена производительность и автономность устройства;
  • наличие новых тем оформления (Day Classic, Day, Night и Night Blue);
  • добавлены настройки размера шрифта;
  • обновлены анимации;
  • при отправке длинной картинки текст больше не подстраивается под её ширину;
  • обновлённое контекстное меню команд при долгом тапе по сообщению;
  • обновлённое меню «Поделиться».

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Telegram X:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе Telegram X

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