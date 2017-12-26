Одноклассники 7.1.1 для iPhone, iPad Одноклассники - полностью адаптированное для iOS-устройств приложение крупнейшей развлекательно-социальной сети России Snapchat 10.23.6.0 для iPhone Snapchat - необычное приложение для iPhone, которое позволяет пользователям общаться друг с другом при помощи исчезающих фотографий или видеороликов Viber 7.9.10 для iPhone Viber - одно из лучших кросс-платформенных приложений, которое помогает общаться людям друг с другом

Telegram 4.6 для iPhone, iPad Telegram - версия одного из самых популярных мессенджеров, адаптированная для iOS-устройств. С помощью этого приложения очень удобно и быстро можно обмениваться не ДругВокруг 3.6.1 для iPhone, iPad ДругВокруг - отличное приложение для общения и поиска новых друзей в любой точке мира Skype 8.12.2 для iPhone Skype - эта популярная программа позволяет общаться в чате с любым пользователем Skype, как при помощи голоса так и при помощи текстовых сообщений. Можно звонить в