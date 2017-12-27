ФЕНИКС для Windows

ФЕНИКС 1.25

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Описание ФЕНИКС 1.25Описание   Скачать ФЕНИКС 1.25СКАЧАТЬ (9,95 Мб) Скриншоты ФЕНИКС 1.25Скриншоты (3)   Статистика ФЕНИКС 1.25Статистика   Отзывы о ФЕНИКС 1.25Отзывы (0)  
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Феникс — это новая программа для восстановления файлов. Приложение поддерживает работу со всеми востребованными накопителями информации: жесткими дисками, USB-флешками, картами памяти, а также поможет быстро вернуть файлы, которые до удаления хранились в памяти фотокамер, мобильных телефонов, планшетов и других популярных гаджетов. Программа совместима со всеми современными версиями операционной системы Windows: 7, 8, 10, XP, Vista.

Работать с приложением удобно: просто запустите софт и следуйте подсказкам, которые будут появляться на экране вашего монитора. Так вы сможете выбрать диск для проверки, указать предпочтительный режим сканирования и задать конкретные критерии для ускорения поиска.

По окончании проверки программа предложит вам ознакомиться с отчетом и выбрать оптимальный способ для восстановления обнаруженных файлов: их можно сохранить в любой папке на ПК, записать на DVD или CD диск и даже моментально загрузить в интернет по FTP.

Ключевые особенности программы:

  • Работает со всеми популярными типами файлов и накопителями информации
  • Имеет удобный пошаговый интерфейс на русском языке
  • Позволяет самостоятельно настраивать список файлов для восстановления
  • Поддержка работы с ПК, флешками, смартфонами, картами памяти и т.д.
  • Два режима сканирования: экспресс-поиск и глубокая проверка
  • Восстанавливает изображения, документы, фото, файлы мультимедиа, архивы и т.п.
  • Предварительный просмотр всех найденных файлов в программе
  • Три способа восстановления: сохранение на ПК, запись на диск и передача по FTP.
Скриншоты ФЕНИКС:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 980 руб.
Ограничение в работе программыТолько просмотр найденных файлов
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 7
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
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