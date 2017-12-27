Феникс — это новая программа для восстановления файлов. Приложение поддерживает работу со всеми востребованными накопителями информации: жесткими дисками, USB-флешками, картами памяти, а также поможет быстро вернуть файлы, которые до удаления хранились в памяти фотокамер, мобильных телефонов, планшетов и других популярных гаджетов. Программа совместима со всеми современными версиями операционной системы Windows: 7, 8, 10, XP, Vista.

Работать с приложением удобно: просто запустите софт и следуйте подсказкам, которые будут появляться на экране вашего монитора. Так вы сможете выбрать диск для проверки, указать предпочтительный режим сканирования и задать конкретные критерии для ускорения поиска.

По окончании проверки программа предложит вам ознакомиться с отчетом и выбрать оптимальный способ для восстановления обнаруженных файлов: их можно сохранить в любой папке на ПК, записать на DVD или CD диск и даже моментально загрузить в интернет по FTP.

Ключевые особенности программы: