Феникс — это новая программа для восстановления файлов. Приложение поддерживает работу со всеми востребованными накопителями информации: жесткими дисками, USB-флешками, картами памяти, а также поможет быстро вернуть файлы, которые до удаления хранились в памяти фотокамер, мобильных телефонов, планшетов и других популярных гаджетов. Программа совместима со всеми современными версиями операционной системы Windows: 7, 8, 10, XP, Vista.
Работать с приложением удобно: просто запустите софт и следуйте подсказкам, которые будут появляться на экране вашего монитора. Так вы сможете выбрать диск для проверки, указать предпочтительный режим сканирования и задать конкретные критерии для ускорения поиска.
По окончании проверки программа предложит вам ознакомиться с отчетом и выбрать оптимальный способ для восстановления обнаруженных файлов: их можно сохранить в любой папке на ПК, записать на DVD или CD диск и даже моментально загрузить в интернет по FTP.
Ключевые особенности программы:
Работает со всеми популярными типами файлов и накопителями информации
Имеет удобный пошаговый интерфейс на русском языке
Позволяет самостоятельно настраивать список файлов для восстановления
Поддержка работы с ПК, флешками, смартфонами, картами памяти и т.д.
Два режима сканирования: экспресс-поиск и глубокая проверка
Восстанавливает изображения, документы, фото, файлы мультимедиа, архивы и т.п.
Предварительный просмотр всех найденных файлов в программе
Три способа восстановления: сохранение на ПК, запись на диск и передача по FTP.