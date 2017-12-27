Instagram 27.0 для iPhone Instagram - один из популярнейших сервисов, с помощью которого очень удобно делиться с близкими людьми интересными моментами свой жизни, запечатленными на мобильном Snapseed 2.18 для iPhone, iPad Snapseed – продвинутый редактор фото от компании Google, благодаря которому пользователь сможет работать со своими фотографиями непосредственно на iPhone или iPad. MakeApp 4.1.0 для iPhone, iPad Простое в использовании iOS-приложение, которое позволяет добавлять или удалять косметику с лица! Выберите фотографию или видео, нажмите одну кнопку и приложение

VSCO Cam 41.0 для iPhone, iPad VSCO Cam - мощный фоторедактор с отличным интерфейсом и множеством инструментов для цифровой обработки изображений Pixelmator 2.4.1 для iPhone, iPad Pixelmator – один из лучших фоторедакторов для iOS-девайсов, который обладает всеми необходимыми функциями и инструментами для создания, изменения и улучшения ваших Retrica 5.11.0 для iPhone, iPad Портативная селфи-камера с фильтрами, стикерами, GIF для iPhone, iPad и iPod touch. Имеется возможность накладывать на фото более 120 разнообразных фильтров в режиме