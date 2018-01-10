Cache Icon Extractor - данная программа предназначена для извлечения иконок всех зарегистрированных в системе типов файлов. В Windows 7 это порядка 500 иконок. Извлекаемые иконки могут сохраняться на диске в двух типоразмерах 16х16 и 32х32 пикселей, в качестве 32 Bits с прозрачностью.

Программа позволяет также производить поиск и извлечение иконок из файлов *.dll, *.exe,*.cpl и др. на дисках компьютера. Например, на диске С:\, программа в течение нескольких минут, может найти до 35 000 иконок.