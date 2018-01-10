Cache Icon Extractor для Windows

Cache Icon Extractor 1.0.0.1

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Описание Cache Icon Extractor 1.0.0.1Описание   Скачать Cache Icon Extractor 1.0.0.1СКАЧАТЬ (788 Кб) Скриншоты Cache Icon Extractor 1.0.0.1Скриншоты (1)   Статистика Cache Icon Extractor 1.0.0.1Статистика   Отзывы о Cache Icon Extractor 1.0.0.1Отзывы (0)  
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Cache Icon Extractor - данная программа предназначена для извлечения иконок всех зарегистрированных в системе типов файлов. В Windows 7 это порядка 500 иконок. Извлекаемые иконки могут сохраняться на диске в двух типоразмерах 16х16 и 32х32 пикселей, в качестве 32 Bits с прозрачностью.

Программа позволяет также производить поиск и извлечение иконок из файлов *.dll, *.exe,*.cpl и др. на дисках компьютера. Например, на диске С:\, программа в течение нескольких минут, может найти до 35 000 иконок.

Скриншоты Cache Icon Extractor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыИконки и курсоры
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