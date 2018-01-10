IconPackager 5.0
IconPackager – одна из лучших программ для изменения иконок и курсоров Windows. Поддерживается возможность изменения как отдельных иконок, так и применение уже
Microangelo 6.10.0070
Microangelo - Популярнейший набор утилит для создания и редактирования иконок и курсоров. Модуль On Display позволяет настроить параметры отображения иконок,
Vista Icon Pack ST
Vista Icon Pack ST - самый большой бесплатный пакет Vista и Longhorn иконок. Содержит свыше 1600 иконок на все случаи жизни.
CursorFX 2.16
CursorFX - Программа, изменяющая внешний вид курсоров. Можно создавать или редактировать курсоры, на полную мощь используя визуальные возможности, предоставляемые
ArtCursors 5.28
ArtCursors - это незаменимая утилита под Windows, предназначенная для работы с курсорами. ArtCursors позволяет находить, создавать, редактировать, импортировать и
IconForge 7.23
IconForge - программа представляет собой приятный редактор иконок и курсоров. Список возможностей просто поражает.