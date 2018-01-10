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Super Cleaner для Android

Super Cleaner 2.1.9.20467 для Android

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Описание Super Cleaner 2.1.9.20467 для AndroidОписание   Скачать Super Cleaner 2.1.9.20467 для AndroidСКАЧАТЬ (13,56 Мб) Скриншоты Super Cleaner 2.1.9.20467 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Super Cleaner 2.1.9.20467 для AndroidСтатистика   Отзывы о Super Cleaner 2.1.9.20467 для AndroidОтзывы (0)  
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Super Cleaner — лучшее приложение для очистки мобильных Android-устройств с функциями удаления лишних файлов, ускорения смартфона, мониторинга системы и встроенным антивирусом, которому доверяют миллионы пользователей во всем мире.

Основные возможности:

  • Очистка нежелательных файлов в одно касание, с помощью которого можно анализировать и безопасно удалять ненужные файлы, занимающие память и пространство для хранения.
  • Очистка файлов кэша.
  • Удаление ненужных фотографий, музыки, документов и приложений, чтобы освободить место и ускорить работу устройства.
  • Оптимизация использования памяти и ускорение работы телефона.
  • Ускорение игр (повышение скорости работы и интеллектуальное освобождение памяти).
  • Наличие встроенного антивируса позволяет обнаруживать и удалять вирусы.
  • Экономия батареи в одно касание (мгновенный поиск и исправление проблем потребления энергии аккумулятора и быстрое сканирование мобильного телефона. Сокращение энергопотребления приложений и параметров).
  • Охлаждение ЦПУ (анализирует использование процессора и останавливает приложения, приводящие к перегреву).
  • Защита приложений (блокировка личных приложений с помощью секретной комбинации или PIN-кода).
  • Диспетчер приложений (пакетное управление приложениями).
  • Ускоритель для освобождения оперативной памяти и очистки фоновых задач с дополнительным входом через виджет, ярлык на рабочем столе и панель уведомлений.
  • Менеджер автозапуска (необходим root-доступ).
  • Отключение уведомлений.
Скриншоты Super Cleaner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОптимизация
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