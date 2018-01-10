Kingo SuperUser 2.1.6.2 для Android Kingo SuperUser – программа координирует работу устройства, связанную с ROOT-правами. Самостоятельно выбирайте приложения, которым необходимы права суперпользователя KingRoot 5.2.2 для Android KingRoot – если вы захотите получить права Root на своем Android-устройстве и при этом не сильно заморачиваться с подключениями к ПК, то приложение идеально вам All-In-One Toolbox 8.0.6.4.2 для Android All-In-One Toolbox – большой набор полезных инструментов, с помощью которых можно очистить память устройства, увеличить его быстродействие и продлить время

Cooler 3.3.56 для Android Cooler – если у вас возникает ощущение, что ваше устройство перегревается, то данная утилита поможет выявить и справиться c проблемой. Вы сможете определить, какие MobileGo 7.5.4.4779 для Android MobileGo – очистка и оптимизация устройства от лишних файлов, занимающих оперативную или встроенную флеш-память. Позволяет обмениваться файлами с другими Dr. Booster 2.0.1072 для Android Dr. Booster – программа представляет собой оптимизатор работы устройства, она анализирует оперативную память для улучшения производительности, ускорения игр и