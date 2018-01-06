Blockfolio для Android

Blockfolio 1.1.4 для Android

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Описание Blockfolio 1.1.4 для AndroidОписание   Скачать Blockfolio 1.1.4 для AndroidСКАЧАТЬ (12,77 Мб) Скриншоты Blockfolio 1.1.4 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Blockfolio 1.1.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Blockfolio 1.1.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Blockfolio – это приложение может быть полезно тем пользователям, которые уже приобрели определенное количество криптовалюты, так и тем, кто просто интересуется текущим курсом виртуальных монет.

Основные возможности включают:

  • Просмотр ваших активов и подробная информация о каждой монете.
  • Оповещения, когда курс превышает установленный вами предел.
  • Удобные графики и диаграммы.
  • Последние новости о криптовалютах от ресурсов CoinDesk и Bitcoin Magazine.
  • Более 2000 криптовалют, включая Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash, Zcash, Tezos, NEM, NEO, IOTA, Monero, Ethereum Classic, OmiseGO, SNT, Qtum, Iconomi, Dogecoin, Golem, Waves, Stellar, DigixDao и др.
  • Оперативное добавление новых криптовалют.

Просматривать актуальные курсы вы сможете сразу после установки, а для отслеживания своих инвестиций необходимо ввести дополнительные данные. Добавив купленные монеты, вы сможете получать актуальную информацию ваших вложений с учетом последних колебаний курсов. 

Скриншоты Blockfolio:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет - Конвертирование
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Отзывы о программе Blockfolio

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