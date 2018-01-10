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Беги, сосиска, беги! для Android

Беги, сосиска, беги! 1.2.0 для Android

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Описание Беги, сосиска, беги! 1.2.0 для AndroidОписание   Скачать Беги, сосиска, беги! 1.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (49,25 Мб) Скриншоты Беги, сосиска, беги! 1.2.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Беги, сосиска, беги! 1.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Беги, сосиска, беги! 1.2.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Беги, сосиска, беги! – необычная аркада, где главным героем выступает смелая сосиска, сбежавшая от повара.

На пути сосиски будут встречаться колющие, режущие и другие опасные предметы из кухонного инвентаря. Что бы не стать хот-догом, лепешкой или котлеткой нужно проявить мастерство реакции и гибкости.

Приключение можно разнообразить с помощью забавных скинов, среди которых можно узнать Трампа, Путина и Стивена Хокина.

Собирайте монетки и покупайте для сосиски стальные булочки или другие прикольные усиления.

Скриншоты Беги, сосиска, беги!:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 6
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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