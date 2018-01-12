С течением времени, на компьютере скапливается большое количество одинаковых файлов с ценной информацией, фотографий, фильмов, архивов и т.п. Многие файлы в целях сохранения оригинала переименовываются, или копируются в другие каталоги. В результате, диски заполняются многократно продублированной информацией, разобраться в которой бывает крайне сложно. Duplicate Finder поможет Вам навести порядок на дисках своего компьютера.

Программа выполняет поиск дубликатов (или одинаковых имён файлов) во всех каталогах, включая скрытые и системные папки. После поиска и вывода на экран дубликатов, (или файлов с одинаковым названием, но разным содержанием), программа позволяет провести работу по наведению порядка с хранимыми файлами.

Принцип работы программы построен на поиске и сравнении контрольных CRC32 hash сумм.