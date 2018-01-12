Duplicate Finder для Windows

Duplicate Finder 2.1.0.0

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Описание Duplicate Finder 2.1.0.0Описание   Скачать Duplicate Finder 2.1.0.0СКАЧАТЬ (871 Кб) Скриншоты Duplicate Finder 2.1.0.0Скриншоты (1)   Статистика Duplicate Finder 2.1.0.0Статистика   Отзывы о Duplicate Finder 2.1.0.0Отзывы (0)  
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С течением времени, на компьютере скапливается большое количество одинаковых файлов с ценной информацией, фотографий, фильмов, архивов и т.п. Многие файлы в целях сохранения оригинала переименовываются, или копируются в другие каталоги. В результате, диски заполняются многократно продублированной информацией, разобраться в которой бывает крайне сложно. Duplicate Finder поможет Вам навести порядок на дисках своего компьютера.

Программа выполняет поиск дубликатов (или одинаковых имён файлов) во всех каталогах, включая скрытые и системные папки. После поиска и вывода на экран дубликатов, (или файлов с одинаковым названием, но разным содержанием), программа позволяет провести работу по наведению порядка с хранимыми файлами.

Принцип работы программы построен на поиске и сравнении контрольных CRC32 hash сумм.

Скриншоты Duplicate Finder:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)12 / 12
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСравнение, Синхронизация - Резервное копирование - Поиск файлов
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Отзывы о программе Duplicate Finder

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