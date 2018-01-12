Занимательная Викторина - это интересное приложение для тех кто любит загадки и вопросы на сообразительность и для людей которые хотят расширить свои знания. Играя вы сможете повысить свой интеллектуальный уровень и свой IQ, а также оценить уровень своей эрудиции.

В игре вопросы на разные темы от спорта до науки и истории. Стать умнее легко, отвечай на вопросы зарабатывай баллы, открывай достижения, конкурируй в знаниях с друзьями, делись своими успехами с близкими.

В игре присутствует три уровня сложности:

Профессор

Магистр

Бакалавр

В режимах "Профессор и ""Магистр" на вопрос имеется 4 варианта ответов. На режим "Бакалавр" даются 2 варианта ответов. Для игры у вас должно быть установлено приложение Google Play.