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Занимательная Викторина для Android

Занимательная Викторина 1.7 для Android

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Описание Занимательная Викторина 1.7 для AndroidОписание   Скачать Занимательная Викторина 1.7 для AndroidСКАЧАТЬ (9,13 Мб) Скриншоты Занимательная Викторина 1.7 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Занимательная Викторина 1.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Занимательная Викторина 1.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Занимательная Викторина - это интересное приложение для тех кто любит загадки и вопросы на сообразительность и для людей которые хотят расширить свои знания. Играя вы сможете повысить свой интеллектуальный уровень и свой IQ, а также оценить уровень своей эрудиции.

В игре вопросы на разные темы от спорта до науки и истории. Стать умнее легко, отвечай на вопросы зарабатывай баллы, открывай достижения, конкурируй в знаниях с друзьями, делись своими успехами с близкими.

В игре присутствует три уровня сложности:

  • Профессор
  • Магистр
  • Бакалавр

В режимах "Профессор и ""Магистр" на вопрос имеется 4 варианта ответов. На режим "Бакалавр" даются 2 варианта ответов. Для игры у вас должно быть установлено приложение Google Play.

Скриншоты Занимательная Викторина:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические
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