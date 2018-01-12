Длинные нарды 5.44 для Android
Длинные нарды – популярная настольная игра предложит вам сразиться с вашим «андроидом», с друзьями на одном устройстве или с другими игроками по сети/Bluetooth. В
Все Сканворды 1.3.2c для Android
Все Сканворды – весь мир развлекательной литературы на вашем устройстве. Какуро, Кроссворды, Сканворды, Кейворды, Судоку и многое другое, что вы любите разгадывать в
Sudoku Free 1.471 для Android
Sudoku Free – скоротайте время за разгадыванием головоломок судоку. Среди достоинств приложения можно выделить удобный интерфейс, советы и подсказки для начинающих
Слова из Слова 5.5 для Android
Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер
Короткие нарды 1.11 для Android
Короткие нарды – попробуйте свои силы в настольной игре. Найдите себе соперников в интернете, пригласите играть знакомого на одном устройстве или связывайтесь с
Миллионер 1.51 для Android
Миллионер для эрудитов представляет классический геймплей в стиле популярных телевизионных шоу-викторин. На каждый вопрос будут предложены четыре варианта ответа и