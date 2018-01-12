COVERT Pro 2.0.3.27 Описание СКАЧАТЬ ( 27,11 Мб) Скриншоты (3) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 COVERT Pro - надежный инструмент для защиты ПК от различных кейлоггеров, скриншотеров и прочего шпионского ПО. Приложение имеет дополнительную внутреннюю защиту от вредоносных программ, присутствуют дополнительные функции: "Анализ служб", "Скрытые службы", "Анализ файла svchost.exe", "Блокировка микрофона от скрытой записи звука" и пр. Кроме того имеется встроенный мессенджер, который дает высокий уровень конфиденциальности. Защищенная платформа не дает перехватить или сделать снимок набираемого сообщения. Все сообщения шифруются. Ключ шифрования задает пользователь и может его менять сколь угодно часто. Можно менять сервер, через который идут сообщения. После прочтения, сообщение удаляется с сервера, и история переписки не хранится на компьютере. И все это без логинов и паролей. Адресом для получения является код маскировщика. Еще одной уникальной особенностью приложения является защита от прослушивания помещения, где установлен компьютер. Есть шпионские программы, которые включают микрофон, когда уровень звука в помещении превышает определенный уровень и записывают все на жесткий диск компьютера. Потом эти файлы передаются на электронную почту, указанную в шпионской программе. В данной версии можно вызвать нажатием клавиши F2 регулировку динамиков и микрофона и полностью заблокировать микрофон. Присутствует три внутренних режима безопасности работы в создаваемой ей платформе, предназначенные для отслеживания и блокировки несанкционированного выполнения программ, которые запускает не сам пользователь. Т.е. если шпионская программа попробует присоединиться к какому-нибудь легальному процессу внутри платформы, программа просигнализирует об этом в режиме 1 или заблокирует эту попытку в режиме 2. Основные функции программы: Защищенная платформа. Вход в платформу и выход из нее одним кликом.

Сетевой монитор. Показывает список программ, имеющих выход в интернет в текущий момент времени.

База угроз (вредоносных или нежелательных программ). Доступна для пополнения пользователем.

Драйверный монитор. Показывает список активных и скрытых драйверов в операционной системе.

Процессы системы. Предоставляет информацию о процессах (запущенные программы), которые происходят на вашем компьютере.

Службы системы. Используется для отображения на экране списка запущенных служб.

Монитор скрытых процессов. Это специальная функция, которая используется для обнаружения и отображения в списке скрытых процессов (руткитов).

Внутренний режим защиты. Есть три режима защиты для контроля запуска приложений внутри платформы.

Кнопки быстрого запуска приложений.

Идентификатор входа в платформу для создания нескольких платформ защиты.

Шкала загрузки ЦП.

Шкала загрузки платформы.

Шкала загрузки буфера обмена.

Выбор языка интерфейса (только для версий Pro).

Аварийный выход из программы и всех платформ с закрытием всех приложений.

Скрытые службы и Анализ служб. Позволяет провести анализ файла svchost.exe (только для версий Pro)

Снимок регистрационного окна с фиксацией аппаратного обеспечения, где установлена программа. Предназначена для защиты пользователя от потери регистрационных данных и получения бесплатно нового регистрационного ключа

Регулировка громкости динамика и микрофонов внутри защищенной платформы. Позволяет заблокировать микрофон с целью защиты от прослушивания помещения, где установлен компьютер (только для версий Pro).

Защищенная переписка (только для версий Pro). Позволяет мгновенно обмениваться зашифрованными сообщениями между пользователями программы без создания учетных аккаунтов. Скриншоты COVERT Pro: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1490 руб. Ограничение в работе программы функциональные ограничения Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский, Украинский Закачек (сегодня/всего) 3 / 3 Разработчик COVERT Последнее обновление 12.01.2018 (Сообщить о новой версии) Категории программы Контроль доступа - Антишпионы ТОП-сегодня раздела "Контроль доступа" Интернет Цензор 2.2 Интернет Цензор - бесплатное и простое приложение для родительского контроля, которое позволяет отфильтровывать Интернет ресурсы, содержание которых потенциально USB Manager 2.03 USB Manager - небольшая утилита для управления портами USB на Вашем ПК WinLock 7.5 WinLock - программа для ограничения времени работы с Windows. Автоматически загружается при включении компьютера и проверяет время работы. После истечения Blok 4.5 Blok - программа для блокировки клавиатуры и мыши от детей. Блокирует клавиатуру, мышь, с функцией отключения монитора (если на длительное время отходим от KeyFreeze 1.3 KeyFreeze - простая портативная утилита для блокировки функционирования мышки и клавиатуры компьютера без блокировки самого экрана Windows Skype History Cleaner 1.0 Skype History Cleaner - бесплатная программа для удаления истории чатов, звонков, сообщений только одного контакта Скайп чтобы другие не узнали с кем вы общались Отзывы о программе COVERT Pro Admin Отзывов о программе COVERT Pro 2.0.3.27 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв