COVERT Pro для Windows

COVERT Pro 2.0.3.27

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Описание COVERT Pro 2.0.3.27Описание   Скачать COVERT Pro 2.0.3.27СКАЧАТЬ (27,11 Мб) Скриншоты COVERT Pro 2.0.3.27Скриншоты (3)   Статистика COVERT Pro 2.0.3.27Статистика   Отзывы о COVERT Pro 2.0.3.27Отзывы (0)  
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COVERT Pro - надежный инструмент для защиты ПК от различных кейлоггеров, скриншотеров и прочего шпионского ПО. Приложение имеет дополнительную внутреннюю защиту от вредоносных программ, присутствуют дополнительные функции: "Анализ служб", "Скрытые службы", "Анализ файла svchost.exe", "Блокировка микрофона от скрытой записи звука" и пр.

Кроме того имеется встроенный мессенджер, который дает высокий уровень конфиденциальности. Защищенная платформа не дает перехватить или сделать снимок набираемого сообщения. Все сообщения шифруются. Ключ шифрования задает пользователь и может его менять сколь угодно часто. Можно менять сервер, через который идут сообщения. После прочтения, сообщение удаляется с сервера, и история переписки не хранится на компьютере. И все это без логинов и паролей. Адресом для получения является код маскировщика.

Еще одной уникальной особенностью приложения является защита от прослушивания помещения, где установлен компьютер. Есть шпионские программы, которые включают микрофон, когда уровень звука в помещении превышает определенный уровень и записывают все на жесткий диск компьютера. Потом эти файлы передаются на электронную почту, указанную в шпионской программе. В данной версии можно вызвать нажатием клавиши F2 регулировку динамиков и микрофона и полностью заблокировать микрофон.

Присутствует три внутренних режима безопасности работы в создаваемой ей платформе, предназначенные для отслеживания и блокировки несанкционированного выполнения программ, которые запускает не сам пользователь. Т.е. если шпионская программа попробует присоединиться к какому-нибудь легальному процессу внутри платформы, программа просигнализирует об этом в режиме 1 или заблокирует эту попытку в режиме 2.

Основные функции программы:

  • Защищенная платформа. Вход в платформу и выход из нее одним кликом.
  • Сетевой монитор. Показывает список программ, имеющих выход в интернет в текущий момент времени.
  • База угроз (вредоносных или нежелательных программ). Доступна для пополнения пользователем.
  • Драйверный монитор. Показывает список активных и скрытых драйверов в операционной системе.
  • Процессы системы. Предоставляет информацию о процессах (запущенные программы), которые происходят на вашем компьютере.
  • Службы системы. Используется для отображения на экране списка запущенных служб.
  • Монитор скрытых процессов. Это специальная функция, которая используется для обнаружения и отображения в списке скрытых процессов (руткитов).
  • Внутренний режим защиты. Есть три режима защиты для контроля запуска приложений внутри платформы.
  • Кнопки быстрого запуска приложений.
  • Идентификатор входа в платформу для создания нескольких платформ защиты.
  • Шкала загрузки ЦП.
  • Шкала загрузки платформы.
  • Шкала загрузки буфера обмена.
  • Выбор языка интерфейса (только для версий Pro).
  • Аварийный выход из программы и всех платформ с закрытием всех приложений.
  • Скрытые службы и Анализ служб. Позволяет провести анализ файла svchost.exe (только для версий Pro)
  • Снимок регистрационного окна с фиксацией аппаратного обеспечения, где установлена программа. Предназначена для защиты пользователя от потери регистрационных данных и получения бесплатно нового регистрационного ключа
  • Регулировка громкости динамика и микрофонов внутри защищенной платформы. Позволяет заблокировать микрофон с целью защиты от прослушивания помещения, где установлен компьютер (только для версий Pro).
  • Защищенная переписка (только для версий Pro). Позволяет мгновенно обмениваться зашифрованными сообщениями между пользователями программы без создания учетных аккаунтов.
Скриншоты COVERT Pro:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1490 руб.
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа - Антишпионы
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Отзывы о программе COVERT Pro

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