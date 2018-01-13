Ashampoo Spectre Meltdown CPU Checker для Windows

Ashampoo Spectre Meltdown CPU Checker 1.0

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Описание Ashampoo Spectre Meltdown CPU Checker 1.0Описание   Скачать Ashampoo Spectre Meltdown CPU Checker 1.0СКАЧАТЬ (714 Кб) Скриншоты Ashampoo Spectre Meltdown CPU Checker 1.0Скриншоты (3)   Статистика Ashampoo Spectre Meltdown CPU Checker 1.0Статистика   Отзывы о Ashampoo Spectre Meltdown CPU Checker 1.0Отзывы (0)  
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Ashampoo Spectre Meltdown CPU Checker - небольшая утилита, которая позволяет осуществлять мгновенную проверку ПК на наличие уязвимостей Spectre и Meltdown. В последнее время появилось множество сообщений о том, что практически все современные процессоры Intel, AMD и ARM, подвержены уязвимостям Meltdown и Specter.

С помощью данного приложения пользователь может одним нажатием кнопки определить, защищён ли его компьютер или нет. В программе используется проверка на основе алгоритма от Microsoft, которая требует запуска сценария PowerShell, и может быть достаточно сложной и непонятной для рядового пользователя ПК.

Ashampoo Specter Meltdown CPU Checker делает все автоматически и проверяет оба потенциальных вектора атаки. В том случае, если система оказалась подвержена уязвимостям, программа предложит дополнительную информацию о том, как защитить ваш компьютер. Приложение не требует инсталляции.

Примечание! Для работы приложения требуется наличие Windows Management Framework 5.1.

Скриншоты Ashampoo Spectre Meltdown CPU Checker:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг, Анализ
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