FPS Monitor 4327
Приложение отслеживает состояние компонентов ПК и отображает информацию поверх экрана игры. Больше не нужно переключаться из игры на десктоп или подключать второй
Security Task Manager 2.1k
Security Task Manager - надежный и эффективный инструмент для поиска, обнаружения и последующего удаления различных видов руткитов вредоносного ПО, которое приводит
Expert Home 4.5
Expert Home - бесплатное приложение, которое представляет собой домашнюю систему наблюдения. Позволяет осуществлять перехват клавиатуры, создавать снимки экрана по
Sandboxie 5.22
Sandboxie - приложение, которое поможет вам контролировать работу других программ. Защитит систему от нежелательных изменений, сохраняя любые действия, связанные с
Zemana AntiMalware 2.74.187.150
Zemana AntiMalware - облачное антивирусное решение, которое способно глубоко сканировать компьютер, выявляя вредоносные и нежелательные программы
WirelessKeyView 2.05
WirelessKeyView - не требующая установки небольшая утилита, которая позволяет восстановить ключи беспроводных сетей (WEP/WPA), сохраненные службой Wireless Zero