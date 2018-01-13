Ashampoo Spectre Meltdown CPU Checker - небольшая утилита, которая позволяет осуществлять мгновенную проверку ПК на наличие уязвимостей Spectre и Meltdown. В последнее время появилось множество сообщений о том, что практически все современные процессоры Intel, AMD и ARM, подвержены уязвимостям Meltdown и Specter.

С помощью данного приложения пользователь может одним нажатием кнопки определить, защищён ли его компьютер или нет. В программе используется проверка на основе алгоритма от Microsoft, которая требует запуска сценария PowerShell, и может быть достаточно сложной и непонятной для рядового пользователя ПК.

Ashampoo Specter Meltdown CPU Checker делает все автоматически и проверяет оба потенциальных вектора атаки. В том случае, если система оказалась подвержена уязвимостям, программа предложит дополнительную информацию о том, как защитить ваш компьютер. Приложение не требует инсталляции.

Примечание! Для работы приложения требуется наличие Windows Management Framework 5.1.