WaterMaker для Windows

WaterMaker 1.17

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание WaterMaker 1.17Описание   Скачать WaterMaker 1.17СКАЧАТЬ (4,3 Мб) Скриншоты WaterMaker 1.17Скриншоты (3)   Статистика WaterMaker 1.17Статистика   Отзывы о WaterMaker 1.17Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

WaterMaker — профессиональная программа для обработки изображений, фотографий для фотографов, дизайнеров и пользователей не безразличных к своему творчеству. Приложение используется как для защиты изображений с наложением водяных знаков, так и брендирования изображений с использованием графических и текстовых логотипов.

Основные функции:

  • поддержка пакетной обработки файлов
  • возможность конвертации файлов в различные форматы
  • высокая производительность и скорость обработки изображений
  • поддержка множества форматов и конвертации
Скриншоты WaterMaker:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить (цена: от 490 руб.)
Ограничение в работе программы10 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
ТОП-сегодня раздела "Фото"
 

Picasa 3.9.141 Build 259

Picasa - мощный органайзер ваших изображений и видео. С его помощью вы не потеряете ни одной фотографии. Все картинки будут рассортированы по альбомам, их можно

Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1

Adobe Photoshop Lightroom - мощный и удобный инструмент для работы с цифровыми изображениями и фотографиями. С помощью программы Вы сможете выполнить всю

Фото на документы 1.0.5

Фото на документы - бесплатная программа для кадрирования фотографий под российские стандарты документов. Программа уже успешно работает на десятках точек,

ACDSee 2018 21.0 build 725

ACDSee - отличное приложение предназначенное для просмотра изображений и упорядочивания своей галереи, которое умеет работать практически со всеми современными

Фото на документы Экспресс 6.0

Фото на документы Экспресс - простая в использовании программа для создания фотографий на документы в домашних условиях. Содержит большинство распространённых

FotoMix 9.2.7

FotoMix - универсальная программа для редактирования фотографий, добавления на них различных спецэффектов и легкого фотомонтажа

скачать Adguard

Отзывы о программе WaterMaker

Admin

Отзывов о программе WaterMaker 1.17 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 