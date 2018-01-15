Мастер Удаления — современная программа, которая позволяет быстро и насовсем избавиться от любых файлов. Неважно, это крохотный документ или фильм, занимающий несколько гигабайт на диске, программа справится с любым файлом, на который укажет пользователь.

Если вы все еще сомневаетесь в возможностях программы, вы можете скачать бесплатную пробную версию и убедиться лично в возможностях программы, а также в простоте ее использования.

Ключевые особенности программы: