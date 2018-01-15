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Мастер Удаления для Windows

Мастер Удаления 1.25

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Описание Мастер Удаления 1.25Описание   Скачать Мастер Удаления 1.25СКАЧАТЬ (1,9 Мб) Скриншоты Мастер Удаления 1.25Скриншоты (2)   Статистика Мастер Удаления 1.25Статистика   Отзывы о Мастер Удаления 1.25Отзывы (0)  
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Мастер Удаления — современная программа, которая позволяет быстро и насовсем избавиться от любых файлов. Неважно, это крохотный документ или фильм, занимающий несколько гигабайт на диске, программа справится с любым файлом, на который укажет пользователь.

Если вы все еще сомневаетесь в возможностях программы, вы можете скачать бесплатную пробную версию и убедиться лично в возможностях программы, а также в простоте ее использования.

Ключевые особенности программы:

  • Простой и понятный интерфейс позволяют справиться с программой даже непрофессиональному пользователю ПК всего в несколько кликов мышкой.
  • При разработке были учтены особенности форматов файлов, что позволяет программе быстро выполнять свои функции.
  • Используются только проверенные алгоритмы позволяющие наверняка обезопасить клиентов от возможности восстановления файлов.
  • Программа поддерживает все устройства, файлы которых можно выбрать с компьютера.
  • Программа поддерживает все форматы (RAW, JPEG, PNG, BMP, MP4, AVI, MOV, DOC, DOCX, TXT, EXL, CSV, PPT, XML и др.).
Скриншоты Мастер Удаления:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить (цена: от 490 руб.)
Ограничение в работе программысрок действия, функционал
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 6
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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