Мастер Удаления — современная программа, которая позволяет быстро и насовсем избавиться от любых файлов. Неважно, это крохотный документ или фильм, занимающий несколько гигабайт на диске, программа справится с любым файлом, на который укажет пользователь.
Если вы все еще сомневаетесь в возможностях программы, вы можете скачать бесплатную пробную версию и убедиться лично в возможностях программы, а также в простоте ее использования.
Ключевые особенности программы:
Простой и понятный интерфейс позволяют справиться с программой даже непрофессиональному пользователю ПК всего в несколько кликов мышкой.
При разработке были учтены особенности форматов файлов, что позволяет программе быстро выполнять свои функции.
Используются только проверенные алгоритмы позволяющие наверняка обезопасить клиентов от возможности восстановления файлов.
Программа поддерживает все устройства, файлы которых можно выбрать с компьютера.
Программа поддерживает все форматы (RAW, JPEG, PNG, BMP, MP4, AVI, MOV, DOC, DOCX, TXT, EXL, CSV, PPT, XML и др.).