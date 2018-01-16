Лайм HD TV – бесплатное приложение, с помощью которого можно свободно смотреть российские телеканалы, фильмы и сериалы на экране своего мобильного устройства. С этим приложением вы никогда не пропустите любимую телепередачу или ответственный момент футбольного матча, а время, проведенное в дороге или очередях, пролетит незаметно.

Программа включает более 50 бесплатных телеканалов различной тематики - новостные и спортивные, редкие и полюбившиеся миллионами – разработчики постарались создать приложение актуальным и интересным для Вас. В разделе «Региональные» вы найдете местные каналы вашего региона.

Приложение работает в мобильных сетях 3G и 4G, по Wi-Fi или WiMAX. Просмотр ТВ через мобильный интернет может повлечь дополнительные расходы на трафик.

Возможности приложения: