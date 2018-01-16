Лайм HD TV для Android

Лайм HD TV 2.1.5.1 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Лайм HD TV 2.1.5.1 для AndroidОписание   Скачать Лайм HD TV 2.1.5.1 для AndroidСКАЧАТЬ (12,9 Мб) Скриншоты Лайм HD TV 2.1.5.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Лайм HD TV 2.1.5.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Лайм HD TV 2.1.5.1 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Лайм HD TV – бесплатное приложение, с помощью которого можно свободно смотреть российские телеканалы, фильмы и сериалы на экране своего мобильного устройства. С этим приложением вы никогда не пропустите любимую телепередачу или ответственный момент футбольного матча, а время, проведенное в дороге или очередях, пролетит незаметно.

Программа включает более 50 бесплатных телеканалов различной тематики - новостные и спортивные, редкие и полюбившиеся миллионами – разработчики постарались создать приложение актуальным и интересным для Вас. В разделе «Региональные» вы найдете местные каналы вашего региона.

Приложение работает в мобильных сетях 3G и 4G, по Wi-Fi или WiMAX. Просмотр ТВ через мобильный интернет может повлечь дополнительные расходы на трафик.

Возможности приложения:

  • Быстрый запуск и переключение каналов;
  • Программа передач на текущий день, неделю;
  • Голосовой поиск телеканалов;
  • Добавление каналов в «Избранное».
Скриншоты Лайм HD TV:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 12
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Плееры
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

Яндекс: Алиса 7.10 для Android

Универсальный мобильный помощник для мобильных Android-устройств, благодаря которому пользователь может быть в курсе всех последних событий, быть готовым к дождю,

OLX.ua 4.14.5 для Android

OLX.ua – один из самых популярных сервисов для бесплатных объявлений в Украине. Установив приложение, у вас появится возможность создавать объявления, добавлять

My Vodafone 1.0.3 для Android

My Vodafone – легкий и простой контроль средств для абонентов предоплаченного сервиса МТС Украина и Vodafone Украина. Следите за состоянием вашего счета, узнайте

Глаз.ТВ 1.5 для Android

Глаз.ТВ – смотрите популярные телеканалы с вашего устройства. В приложении доступны новостные, спортивные, развлекательные, детские и другие каналы России и Украины.

Rozetka 2.13.8 для Android

Rozetka – официальный клиент украинского интернет-магазина "Розетка". В каталоге присутствуют товары категории электроники, бытовой технике, интерьера, для детей,

SopCast 1.3.2 для Android

SopCast – позволяет смотреть телеканалы P2P-сети в режиме онлайн. Кроме этого, программа умеет воспроизводить видео-файлы или потоковое видео. Качество картинки

скачать Adguard

Отзывы о программе Лайм HD TV

Admin

Отзывов о программе Лайм HD TV 2.1.5.1 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 