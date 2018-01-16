Ivi – приложение для просмотра фильмов, мультфильмов и сериалов от крупнейшего онлайн-кинотеатра России и СНГ.
Ключевые особенности:
уникальная рекомендательная система и персонализированный интерфейс учитывают ваши предпочтения и на основе оценок и истории просмотров предлагают посмотреть именно то, что точно придется вам по душе;
огромный каталог фильмов, сериалов и мультфильмов в высоком качестве (HD) со всего мира, включающий в себя как крупнейшие голливудские и отечественные блокбастеры, так и нишевые независимые проекты вплоть до якутского неонуарного детектива;
возможность продолжать просмотр в одно касание на любом из устройств, подключенном к вашему ivi-аккаунту;
новинки кино появляются на ivi настолько быстро, насколько это вообще возможно, большинство сериалов становятся доступны сразу после эфира на тв, а некоторые и вовсе до него;
большое количество фильмов, сериалов и мультфильмов можно смотреть бесплатно в хорошем качестве;
возможность добавлять фильмы в «смотреть позже», чтобы вернуться к ним в свободное время;
с удобной и продвинутой системой уведомлений вы не пропустите выход крутого обсуждаемого блокбастера;
возможность скачивать в память устройства премиальные фильмы, мультфильмы и сериалы и смотреть их без доступа к Интернету;
наличие удобного способа сортировки фильмов по жанрам, странам, годам выхода, бюджетам, рейтингам Кинопоиска и IMDb и другим параметрам – советская комедия, фантастика 2016 – 2017, русский сериал, мультик для всей семьи или что-то еще – выбор за вами;
большое количество топовых детских мультфильмов и сериалов, которые можно включить на непрерывный просмотр, позволят с легкостью занять и развлечь ребенка;
наш онлайн-кинотеатр полностью легальный, и каждый ваш просмотр приносит прибыль не пиратам, а производителям фильмов, которые вы смотрите, что даст им возможность снимать еще больше крутого кино.