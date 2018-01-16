Яндекс: Алиса 7.10 для Android

Универсальный мобильный помощник для мобильных Android-устройств, благодаря которому пользователь может быть в курсе всех последних событий, быть готовым к дождю,

OLX.ua 4.14.5 для Android

OLX.ua – один из самых популярных сервисов для бесплатных объявлений в Украине. Установив приложение, у вас появится возможность создавать объявления, добавлять

My Vodafone 1.0.3 для Android

My Vodafone – легкий и простой контроль средств для абонентов предоплаченного сервиса МТС Украина и Vodafone Украина. Следите за состоянием вашего счета, узнайте