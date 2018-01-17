Анекдоты для Android

Анекдоты 1.4 для Android

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Описание Анекдоты 1.4 для AndroidОписание   Скачать Анекдоты 1.4 для AndroidСКАЧАТЬ (14,81 Мб) Скриншоты Анекдоты 1.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Анекдоты 1.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Анекдоты 1.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Анекдоты - увлекательное приложение, которое включает в себя приколы, смешные анекдоты на разные темы и прикольные шутки. Хороший анекдот и смешные приколы всегда поднимают настроение.

Проведите время весело и с юмором, поднимите себе настроение! Читайте смешные прикольные анекдоты на разные темы! Присутствует возможность добавлять в Избранное, а также делиться понравившимися анекдотами и приколами с друзьями.

Скриншоты Анекдоты:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 10
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Анекдоты

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