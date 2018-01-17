OLL.TV для Android

OLL.TV 2.3.2 для Android

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Описание OLL.TV 2.3.2 для AndroidОписание   Скачать OLL.TV 2.3.2 для AndroidСКАЧАТЬ (47,94 Мб) Скриншоты OLL.TV 2.3.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика OLL.TV 2.3.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о OLL.TV 2.3.2 для AndroidОтзывы (0)  
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OLL.TV - удобное в использовании Android-приложение для просмотра интерактивного телевидения, с помощью которого вы можете смотреть любимые  фильмы, сериалы, ТВ каналы, а также слушать музыку и радио, там где это будет удобно вам. Для просмотра достаточно зарегистрироваться и выбрать необходимую подписку на сайте oll.tv.

Основные возможности:

  • Один аккаунт на все устройства.
  • Только лицензионный контент.
  • Тысячи фильмов сериалов и мультфильмов в HD со звуковыми дорожками и субтитрами на выбор.
  • Более 180 Украинских и международных телеканалов. Discovery, Футбол 1/2, FOX, Eurosport 1/2, TV 1000 Megahit HD, Cartoon Network и многие другие.
  • Футбол - прямые трансляции в HD. Лига чемпионов, Лига Европы, чемпионаты Украины, Англии и Испании, игры национальной сборной. В разделе Футбол доступны лучшие моменты матчей, результаты и расписание.
  • Радио и часть ТВ каналов предоставляется на бесплатной основе, остальное — доступно по условиям подписки.
  • Наличие функций "ТВ-пауза" и Родительский контроль.
  • Возможность просмотра любимых телепередач в записи.
Скриншоты OLL.TV:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)3 / 8
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Плееры
 Программа OLL.TV отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе OLL.TV

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