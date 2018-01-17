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Divan.TV для Android

Divan.TV 17.10.12.09.42 для Android

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Описание Divan.TV 17.10.12.09.42 для AndroidОписание   Скачать Divan.TV 17.10.12.09.42 для AndroidСКАЧАТЬ (13,33 Мб) Скриншоты Divan.TV 17.10.12.09.42 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Divan.TV 17.10.12.09.42 для AndroidСтатистика   Отзывы о Divan.TV 17.10.12.09.42 для AndroidОтзывы (0)  
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DIVAN.TV — это сервис онлайн-телевидения, который доступен везде, где есть интернет. Скачивайте приложение сейчас и смотрите ТВ и любимые фильмы в записи до 14 дней.

Наслаждайтесь любимыми фильмами и шоу с комфортом:

  • Более 160 телеканалов;
  • Лицензионный контент;
  • Современный дизайн и удобное управление;
  • Функция «ТВ Архив», которая позволяет смотреть ваши любимые каналы в записи в любое время;
  • Возможность смотреть с того момента, на котором вы остановились;
  • Видеопоток адаптирован даже под низкое качество мобильной связи;
  • Поддержка Chromecast.
  • Поддерживаются Smart телевизоры: LG, Samsung, TCL, Hisense и Sharp, а также на Apple TV.
Скриншоты Divan.TV:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)12 / 21
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - другое
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Отзывы о программе Divan.TV

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