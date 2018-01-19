Disable Nvidia Telemetry - небольшая бесплатная утилита с помощью которой можно быстро и легко отключить передачу телеметрических данных при установке и обновлении графических драйверов Nvidia. Программа не содержит сложных настроек и очень проста в эксплуатации.

При запуске она автоматически сканирует телеметрические службы Nvidia и запущенные задачи, после чего пользователь может отметить галочкой нужные компоненты и быстро их отключить, нажав кнопку "Disable Selected Telemetry". Присутствует возможность вернуть первоначальный статус служб с помощью "Restore Defaults".

Также присутствует возможность сохранить файл журнала, который отображает список всех сервисов и заданий сбора и передачи диагностических данных Nvidia.

В настройках можно активировать функцию автоматического запуска утилиты в фоновом режиме и отключения телеметрических служб Nvidia ежедневно или после запуска Windows.