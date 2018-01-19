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Disable Nvidia Telemetry для Windows

Disable Nvidia Telemetry 1.1 (build 16)

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Описание Disable Nvidia Telemetry 1.1 (build 16)Описание   Скачать Disable Nvidia Telemetry 1.1 (build 16)СКАЧАТЬ (616 Кб) Скриншоты Disable Nvidia Telemetry 1.1 (build 16)Скриншоты (3)   Статистика Disable Nvidia Telemetry 1.1 (build 16)Статистика   Отзывы о Disable Nvidia Telemetry 1.1 (build 16)Отзывы (0)  
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Disable Nvidia Telemetry - небольшая бесплатная утилита с помощью которой можно быстро и легко отключить передачу телеметрических данных при установке и обновлении графических драйверов Nvidia. Программа не содержит сложных настроек и очень проста в эксплуатации.

При запуске она автоматически сканирует телеметрические службы Nvidia и запущенные задачи, после чего пользователь может отметить галочкой нужные компоненты и быстро их отключить, нажав кнопку "Disable Selected Telemetry". Присутствует возможность вернуть первоначальный статус служб с помощью "Restore Defaults".

Также присутствует возможность сохранить файл журнала, который отображает список всех сервисов и заданий сбора и передачи диагностических данных Nvidia.

В настройках можно активировать функцию автоматического запуска утилиты в фоновом режиме и отключения телеметрических служб Nvidia ежедневно или после запуска Windows.

Скриншоты Disable Nvidia Telemetry:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 12
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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