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СМАРТ для Android

СМАРТ 2.5.4 для Android

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Описание СМАРТ 2.5.4 для AndroidОписание   Скачать СМАРТ 2.5.4 для AndroidСКАЧАТЬ (37,18 Мб) Скриншоты СМАРТ 2.5.4 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика СМАРТ 2.5.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о СМАРТ 2.5.4 для AndroidОтзывы (0)  
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СМАРТ - это игра головоломка для развития и тренировки умственных навыков, в которой можно сыграть в более чем 28 игр для тренировки мозга. Присутствует более 600 уровней, чтобы улучшить Вашу память, внимание, гибкость мозга, концентрацию и скорость реакции. Это очень практичная и логическая игра, которая легка в усвоении и дает хороший результат для вашего мозга. Тренируй свою память!

Основные особенности игры:

  • более 28 игр на память, внимание, концентрацию, скорость, гибкость мозга и прочее
  • около 600 уровней
  • игра подойдет как взрослым так и детям
  • игра для всей семьи

Все уровни разработаны так, чтобы пользователь постепенно усваивал определенные навыки. За каждый пройденный уровень пользователь получает баллы. Каждый уровень длится примерно 1 минуту, не нагружает пользователя и помогает лучше усвоить навык. Каждый уровень предназначен, чтобы помочь вам улучшить свои умственные навыки, память, внимание, чтобы обострить Ваш ум.

Хотите проверить Ваши умственные навыки и сравнить их с другими людьми? Попробуйте нашу игру и проверьте свои умственные навыки. В целом игра станет полезной для детей, девочек, мальчиков, взрослых, и тех людей, которые любят головоломки, тесты памяти, IQ тесты, игры для мозга, тренировки памяти и другие очень полезные для мозга вещи.

Скриншоты СМАРТ:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 8
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе СМАРТ

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