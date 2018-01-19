СМАРТ - это игра головоломка для развития и тренировки умственных навыков, в которой можно сыграть в более чем 28 игр для тренировки мозга. Присутствует более 600 уровней, чтобы улучшить Вашу память, внимание, гибкость мозга, концентрацию и скорость реакции. Это очень практичная и логическая игра, которая легка в усвоении и дает хороший результат для вашего мозга. Тренируй свою память!

Основные особенности игры:

более 28 игр на память, внимание, концентрацию, скорость, гибкость мозга и прочее

около 600 уровней

игра подойдет как взрослым так и детям

игра для всей семьи

Все уровни разработаны так, чтобы пользователь постепенно усваивал определенные навыки. За каждый пройденный уровень пользователь получает баллы. Каждый уровень длится примерно 1 минуту, не нагружает пользователя и помогает лучше усвоить навык. Каждый уровень предназначен, чтобы помочь вам улучшить свои умственные навыки, память, внимание, чтобы обострить Ваш ум.

Хотите проверить Ваши умственные навыки и сравнить их с другими людьми? Попробуйте нашу игру и проверьте свои умственные навыки. В целом игра станет полезной для детей, девочек, мальчиков, взрослых, и тех людей, которые любят головоломки, тесты памяти, IQ тесты, игры для мозга, тренировки памяти и другие очень полезные для мозга вещи.