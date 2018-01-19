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Мастер Логики для Android

Мастер Логики 2.0.19 для Android

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Описание Мастер Логики 2.0.19 для AndroidОписание   Скачать Мастер Логики 2.0.19 для AndroidСКАЧАТЬ (41,49 Мб) Скриншоты Мастер Логики 2.0.19 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Мастер Логики 2.0.19 для AndroidСтатистика   Отзывы о Мастер Логики 2.0.19 для AndroidОтзывы (0)  
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Мастер Логики - логическая игра с необычными и трудными задачами, для решения которых вам потребуется креативный подход. Вы ищете игру, которая будет одновременно интересной, креативной и немного странной? Теперь вы сможете стать мастером логики и решить самые неординарные и трудные задачи, которые вы только встречали!

Игра состоит из непростых вопросов, чтобы ответить на них вам потребуются все ваши способности: память, логика, внимательность и умение думать нестандартно. Вы сможете оценить ваши умственные способности, внимательность, память, гибкость, и способности пространственного и визуального анализа.

Основные возможности:

  • Очень простой и затягивающий процесс игры
  • Тех. поддержка на разных языках
  • 200+ пазлов
  • Рейтинг Игроков, Таблица Достижений и Таблица Звезд
  • Оценка Умственных Способностей
  • Красивая, нарисованная вручную графика высокого качества
  • Забавная музыка и звуковые эффекты
  • Управление при помощи касания и перетаскивания одним пальцем
  • Играйте на время и соревнуйтесь с другими игроками со всего мира
Скриншоты Мастер Логики:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 10
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические - Головоломки
 Программа Мастер Логики отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Мастер Логики

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