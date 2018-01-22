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Steam Mobile для iOS

Steam Mobile 2.0.10 для iPhone, iPad

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Описание Steam Mobile 2.0.10 для iPhone, iPadОписание   Скачать Steam Mobile 2.0.10 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (12,8 Мб) Скриншоты Steam Mobile 2.0.10 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Steam Mobile 2.0.10 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Steam Mobile 2.0.10 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Steam Mobile - бесплатное приложение для iOS, с помощью которого вы можете оставаться на связи с сообществом Steam, где бы вы не находились. Общайтесь с друзьями, просматривайте группы и профили пользователей, узнавайте свежие новости игровой индустрии и будьте в курсе последних распродаж в магазине Steam.

Основные возможности:

  • Поддерживайте связь с друзьями на ходу. Общайтесь в любом месте.
  • Просматривайте каталог Steam для Windows, Mac и Linux прямо со своего телефона. Теперь вы ни за что не пропустите ни одной распродажи.
  • Загрузите и установите покупки прямо на ваш домашний компьютер удалённо.
  • Steam Guard - используйте свой телефон в качестве мобильного аутентификатора, чтобы обеспечить повышенный уровень защиты аккаунта Steam.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Steam Mobile:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыдругое - Утилиты
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