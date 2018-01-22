Wish для Android

Wish 4.14.0 для Android

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Описание Wish 4.14.0 для AndroidОписание   Скачать Wish 4.14.0 для AndroidСКАЧАТЬ (13,82 Мб) Скриншоты Wish 4.14.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Wish 4.14.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Wish 4.14.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Wish - бесплатное приложение, которое предоставляет доступ к широкому ассортименту товаров высочайшего качества в разы дешевле обычных магазинов с доставкой напрямую из Китая.

С помощью данной программы вы можете купить все самое необходимое: мужскую, женскую и детскую одежду и обувь; горячие модные тренды, аксессуары и косметику; товары для дома и сада; гаджеты для кухни, электронику, спортивный инвентарь и многое другое.

Основные возможности:

  • Наличие "умной" системы поиска лучших и популярных товаров из Китая.
  • Wish связывает вас напрямую с производителями товаров, благодаря чему отсутствуют наценки, и сохраняются для покупателя заводские цены.
  • Читайте отзывы и смотрите фото, оставленные нашими покупателями, чтобы выбрать лучшие и качественные товары.
  • Полная безопасность ваших платежей.
  • Гарантия безопасной доставки в любую точку России, Украины и Казахстана! (Если заказанные вами товары не будут доставлены в течение 60 дней, то Вы с легкостью сможете вернуть деньги. Вы можете обратиться в службу поддержки).
  • Гарантия качества (в случае если товар не подошел, присутствует возможность оформить бесплатный возврат).
Скриншоты Wish:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Wish

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